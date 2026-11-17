Gonzalo Barquilla 17 NOV 2026 - 18:36h.

El hermano de Ana María Henao explica las dificultades para encontrar su cuerpo en Cogollo del Cengio, en Italia

El crimen de Ana Knezevic en Madrid: siguen analizando la ruta que hizo su marido por Europa para deshacerse del cuerpo

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La familia de Ana María Henao lleva más de 1.000 días sin saber dónde se encuentra su cuerpo. La empresaria desapareció el 2 de febrero de 2024 y las autoridades estadounidenses acusaron formalmente a su marido, David Knezevic, de secuestrarla y asesinarla. Según la investigación, cruzó Europa en un coche de alquiler para matarla en Madrid y, tras salir del edificio con una maleta en la que presuntamente transportaba el cuerpo, se deshizo de sus restos durante el viaje de regreso a Belgrado. El acusado se quitó la vida en la cárcel en abril de 2025 tras ser detenido en Miami y nunca dio pistas sobre lo que hizo.

Para encontrar a Ana se han realizado búsquedas en diversos puntos de España y, especialmente, de Italia. Los seres queridos de Ana, de hecho, viajaron a finales del pasado mes de octubre hasta Cogollo del Cengio, en Vicenza, donde se sospecha que el asesino pudo deshacerse del cuerpo, pero siguen sin tener respuestas. Ana era de nacionalidad colombiana y tenía pasaporte estadounidense, mientras que David, de origen serbio, también contaba con documentación estadounidense. Felipe Henao, el hermano de la empresaria, ha atendido a la web de 'Informativos Telecinco' para explicar cómo han sido estas últimas semanas de viaje, en las que también pasó por Madrid.

Un colibrí de vidrio, cuatro búsquedas y una familia sin respuestas

David Knezevic planeó todo desde Florida y se desplazó a Serbia, su país natal, donde alquiló un coche. Partió desde Belgrado y pasó por Croacia, Eslovenia, Italia y Francia antes de llegar a la capital de España, donde presuntamente asesinó a Ana en el piso en el que llevaba alojada apenas dos meses, ubicado en la calle Francisco Silvela, en el barrio de Salamanca. El acusado, como sostuvo el FBI, utilizó vestimenta negra y un casco de moto para intentar camuflarse. Luego usó un spray negro para pintar las cámaras, se introdujo en el edificio, accedió al domicilio y cometió el crimen. Posteriormente huyó de regreso a Belgrado, y uno de los puntos donde pudo detenerse es la antigua carretera del Costo y la zona de Costo Vecchio, en Cogollo del Cengio, un área de mucha vegetación.

Felipe Henao afirma que se han realizado "cuatro búsquedas" en esta zona con drones, perros y otros recursos, pero siguen sin saber si es el lugar correcto donde buscar. Los investigadores indagaron en esta zona por unos datos obtenidos por el coche de alquiler de David. Sin embargo, el hermano de Ana afirma que esos datos no han sido tan concretos como para hallar pistas relevantes: "Si tú ves el terreno, te das cuenta de que es demasiado grande. Es demasiado terreno y es muy difícil. Si la encontramos no es porque sepamos exactamente el recorrido de David, porque él no tenía el GPS activado y utilizó un teléfono móvil de prepago y desechable, un 'burner'".

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El recorrido de David incluyó la provincia de Vicenza, donde reside una comunidad serbia. Felipe no sabe si alguien pudo ayudar a David durante su paso por la zona, aunque no descarta esa posibilidad: "Tengo sospechas, pero no puedo estar seguro". La familia trató de hablar con el alcalde Giacomo Possamai para obtener más información, pero no fue posible.

El momento más emotivo para Inés, la madre de Ana, así como para sus hermanos, Diego y Felipe, se produjo en el bosque de Cogollo del Cengio donde se cree que pudieron ocultar su cuerpo. Era la primera vez que se desplazaban a Europa y había nervios. Allí, Felipe colocó entre los árboles un colibrí de vidrio, el animal favorito de Ana, un pájaro que ya aparecía en la portada del diario de la empresaria, un documento que sigue sin ser localizado tras la desaparición, al igual que un collar de perlas que solía llevar la mujer: "Ella solía escribir todas sus cosas ahí. Era muy importante para ella, pero tampoco sabemos dónde puede estar".

El paso de Felipe Henao por Madrid y el recuerdo del matrimonio

Felipe viajó a España antes de su paso por Italia. Se desplazó junto a su esposa y su hijo pequeño hasta Madrid y pudo hablar con las amigas de Ana, además de visitar el domicilio donde fue asaltada.

Ana (antes Ana Knezevic) se afincó en la capital española mientras afrontaba el proceso de divorcio con David tras más de una década de matrimonio en Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos. Las infidelidades y las diferencias provocaron que ella tomara la decisión, pero todo se complicó desde el inicio. Ambos habían amasado una fortuna de millones de euros a través de la empresa EOX Technology Solutions y Ana quería un reparto equitativo del patrimonio. Sin embargo, David se negaba y proponía ofertas desiguales. Incluso la defraudó con la venta de diversos inmuebles, apunta la familia de la víctima. La empresaria quería rehacer su vida y transmitió a su entorno que pensaba afrontar en España una etapa tranquila. Quería cambiar de piso para estar más cómoda y salir adelante, pero todos sus planes quedaron truncados.

Felipe convivió cuatro años con el matrimonio y conoce bien a David. Afirma que era un individuo "narcisista" que distanció a la empresaria de su familia durante mucho tiempo, hasta que ella quiso separarse de él. Además, considera que, por su forma de ser, probablemente "no quiso dejar ningún cabo suelto". El FBI ofrece una recompensa de hasta 25.000 dólares por información que permita localizar los restos de Ana. La Policía Nacional ha realizado diversas búsquedas en el territorio nacional, pero tampoco han encontrado pistas.

Felipe reflexiona sobre las búsquedas ya realizadas después de casi tres años sin noticias de su hermana: "Hay muchas personas que ven cómo le matan a un familiar y tienen que ver al asesino andando tranquilo por la calle. Yo siento que sí que hay un poco de justicia en nuestro caso, ya que la persona responsable está muerta. Además, entiendo que para buscar a mi hermana, sea en España, en Italia o en otro país, se necesitan muchos recursos. Y entiendo que hay casos que ahora mismo lo pueden necesitar más".

El entorno familiar de David Knezevic

David Knezevic, tras cometer el crimen, regresó a Serbia a través de la frontera con Croacia el 5 de febrero de 2024. El Peugeot que había utilizado para el recorrido no fue devuelto hasta el 15 de marzo, con 7.677 kilómetros más, las lunas tintadas, los marcos de las matrículas sustituidos y las pegatinas de la empresa de alquiler retiradas. Los agentes registraron su casa y encontraron un cuaderno con citas sobre la muerte atribuidas a Stalin y Churchill, además de búsquedas en internet sobre mezclas químicas y rutas desde Madrid hasta el Parque Nacional de Tara. Poco después, se confirmó que su ADN aparecía en el piso de Ana en Madrid y se encontraron las imágenes en las que aparecía con el casco de moto y el spray negro.

Las pesquisas alcanzaron también a su hermano, Uglješa Knezevic, y a su madre por posibles maniobras posteriores a la desaparición. El FBI entrevistó a Uglješa en marzo de 2024 y, aunque aseguró que llevaba años distanciado de David, los investigadores encontraron comunicaciones entre ambos. Además, sospecharon que pudo borrar a distancia el contenido del ordenador de su hermano con ayuda de su madre, después de localizar mensajes en los que hablaban de "encender" el dispositivo y "confirmar" que estaba vacío. También investigaron un posible intento de bloquear el teléfono de David y los movimientos de Uglješa en las cuentas empresariales de Ana. Se barajó que quisieron hacerse pasar por ella durante una llamada. Además, el hermano de David también viajó a Portugal y España a finales de 2024, por lo que fue interrogado tras su regreso a Miami. Los agentes se incautaron de su móvil y su ordenador, pero ni él ni su madre fueron detenidos ni acusados penalmente.

Felipe sostiene que, a pesar de las investigaciones, ni Uglješa ni su madre mataron a su hermana. Para él, el único responsable fue David. El hermano de Ana todavía no se ha puesto en contacto con ellos para preguntarles si podrían aportar algún dato de interés, aunque no descarta hacerlo más adelante: "No creo que sepan qué hizo él, pero quizá tienen información de la ruta que pudo tomar". Felipe tampoco ha viajado hasta Belgrado y desconoce si se han realizado búsquedas en el Parque Nacional de Tara. Las autoridades serbias realizaron investigaciones para colaborar en la búsqueda de Ana y los abogados de la familia Henao impulsaron actuaciones contra Ugljesa, su madre y un primo de David por presuntamente colaborar en la destrucción de pruebas, pero no han trascendido los resultados de estas cuestiones.

En cuanto a la gestión del patrimonio de Ana y David, el proceso ha quedado en manos de los tribunales de Estados Unidos. Durante sus 13 años de matrimonio, ambos desarrollaron su empresa tecnológica y construyeron una importante cartera inmobiliaria en Florida. La fortuna ascendía a más de 15 millones de dólares. La familia Henao ha ido realizando las gestiones legales para preservar y administrar los bienes de Ana y prefiere mantener la prudencia sobre los movimientos económicos que se investigaron, incluidos los posibles intentos de acceder a sus cuentas o disponer de fondos: "Hay asuntos que siguen en las cortes". Los seres queridos de la empresaria ahora se centran en su bienestar. La madre de Ana sigue muy afectada después de todo este tiempo y reside con Felipe. Es muy complicado para todos ellos. "No importa la cantidad de años que pasen. Es algo terrible y horrible. Ella vive con un dolor en el corazón que no va a acabar nunca".