Asun Chamoso 17 NOV 2026 - 18:30h.

Un estudio del IPHES-CERCA y la URV sitúa la Cova de la Font Major, entre los grandes conjuntos del Mediterráneo ibérico

Situada en L'Espluga de Francolí (Tarragona), esconde grabados de arte rupestre desapercibidos durante años

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TarragonaCataluña cuenta con uno de los grandes conjuntos del arte paleolítico de Europa. Una investigación del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) sitúa a la Cova de la Font Major, en L'Espluga de Francolí (Tarragona), entre los tesoros del Mediterráneo ibérico.

El estudio, firmado por los investigadores Josep Maria Vergès y Míriam Salas-Altès, presenta el análisis científico del conjunto de grabados paleolíticos identificados en 2019. La investigación documenta 280 motivos gráficos, entre los que destacan 55 representaciones de animales. Una concentración excepcional que sitúa la cavidad como el tercer conjunto de arte parietal paleolítico más importante de la fachada mediterránea de la Península Ibérica por número de figuras animales, solo por detrás de las cuevas de Ardales y La Pileta, en Andalucía.

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"Hasta ahora, el arte rupestre paleolítico identificado en el nordeste de la península ibérica era muy escaso en comparación con el abundante registro de la región francocantábrica", explica Josep Maria Vergès, investigador del IPHES-CERCA y coautor del estudio. Esta aparente ausencia, señalan los investigadores, podría estar relacionada no solo con la distribución real de las manifestaciones artísticas prehistóricas, sino también con las dificultades para identificarlas y conservarlas. La Font Major transforma este panorama y aporta nuevas evidencias sobre la distribución geográfica del arte paleolítico y la diversidad de las tradiciones gráficas en el Mediterráneo occidental.

Caballos, ciervos y un oso excepcional

El análisis de las formas, los temas representados y las características de los grabados identifica particularidades que contribuyen a definir una tradición gráfica mediterránea. "Contrariamente a lo que se pensaba, el nordeste de la península ibérica conserva yacimientos de arte rupestre paleolítico de primer orden", destaca Míriam Salas-Altès, investigadora del IPHES-CERCA y la URV. "El arte mediterráneo de Europa occidental se enriquece ahora con un conjunto que nos permite caracterizar mejor una tradición gráfica con identidad propia, diferenciada de la francocantábrica".

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Los grabados se concentran en las Gatoneres de Cal Palletes, un sector de galerías situado a unos 250 metros de la entrada actual de la cueva. Las representaciones se realizaron principalmente mediante incisiones sobre las paredes y los techos de la cueva, especialmente en las zonas más blandas y, en consecuencia, más frágiles. Para estudiarlas sin dañar las superficies, el equipo investigador ha recurrido a técnicas de documentación digital y modelos tridimensionales de alta resolución, que permiten analizar con detalle las características de los grabados.

Entre las figuras identificadas hay caballos, ciervos, bóvidos y caprinos. Destaca especialmente la representación de un oso, un animal poco habitual en el arte paleolítico, dibujado con las orejas en perspectiva frontal y la boca ligeramente abierta.

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El conjunto incluye también numerosos motivos no figurativos, como agrupaciones de líneas paralelas, formas geométricas y otras composiciones de difícil interpretación. En algunos casos, los artistas prehistóricos podrían haber integrado las grietas, los relieves y las irregularidades naturales de las paredes en sus representaciones.

Las evidencias arqueológicas documentadas en el interior de la cavidad indican episodios de presencia humana entre hace aproximadamente 41.000 y 26.000 años. Aunque todavía no se dispone de dataciones directas de los grabados, sus características estilísticas y el contexto arqueológico sugieren que una parte importante de las representaciones podría corresponder a fases anteriores al Magdaleniense, periodo que se inicia hace unos 19.000 años.

Inscripciones sobre arte rupestre

Los grabados de la Cova de la Font Major se descubrieron el 30 de octubre de 2019, durante una campaña arqueológica del IPHES-CERCA. El descubrimiento sorprendió porque las representaciones se encontraban en un sector de la cavidad que había sido frecuentado durante décadas y que incluso había formado parte de un recorrido turístico. Además, las características de las paredes, formadas principalmente por conglomerados irregulares, habían hecho pensar que la cavidad no reunía las condiciones adecuadas para contener arte paleolítico.

Desde la reapertura del acceso principal de la cueva, en 1957, miles de personas habían pasado por delante de aquellas paredes sin reconocer el origen paleolítico de los grabados. Algunos visitantes habían inscrito nombres, fechas y otros grafitis que se superponían a las representaciones prehistóricas.

Los resultados también plantean nuevas preguntas sobre la distribución del arte paleolítico en Europa. Si un conjunto de esta magnitud pasó desapercibido durante décadas en una cueva muy visitada, otras manifestaciones artísticas podrían continuar sin identificarse en cavidades ya conocidas.

La Font Major se consolida así como un yacimiento de referencia para estudiar la diversidad de las expresiones artísticas del Paleolítico europeo. Al mismo tiempo, la excepcional fragilidad de los grabados pone de manifiesto la importancia de seguir investigando y preservando un patrimonio que puede aportar datos sobre las poblaciones prehistóricas del Mediterráneo occidental.