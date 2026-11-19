Redacción Euskadi 19 NOV 2026 - 18:30h.

'Mostrador número 1' es el proyecto que ha empezado a implantarse en centros sanitarios de la OSI Araba

Por qué el diagnóstico del autismo era mucho más tardío hace años: "Cuando la sociedad está preparada para entender"

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Vitoria-GasteizMuchas personas con Trastorno del Espectro Autista pueden llegar a sentirse abrumadas ante la percepción de estímulos sonoros y visuales que al resto les pasan inadvertidos. Así, el ir y venir de pacientes en una sala de espera, las conversaciones, médicos que repiten en alto el nombre del siguiente paciente pueden generar niveles altos de estrés . Vamos, la típica escena que se repite en la sala de espera de cualquier centro médico y que pone a prueba la templanza del común de los mortales, pero que en determinadas personas con alteraciones de conducta puede suponer un verdadero calvario.

En Álava, según adelanta El Correo, se ha implantado ya un proyecto para tratar de reducir la ansiedad y el estrés de este tipo de personas en las Consultas Externas del Hospital Txagorritxu y del Hospital Santiago Apóstol, y se trabaja para extenderlo al PAC de San Martín y al servicio de Urgencias. Se llama ‘Mostrador número uno’. Se trata de una de las 359 iniciativas contempladas en el Plan de Humanización de Osakidetza.

El objetivo es que aquellas personas con trastorno del espectro autista reciban una tarjeta de color verde que pueden entregar en el mostrador identificado con una imagen de la misma credencial. El sanitario que vaya a atenderle recibe el aviso y en base a su opinión médica determinará si el paciente debe ser atendido de forma preferente para evitar que la espera le altere.

Más de 2.700 tarjetas en los primeros meses

Esta iniciativa llega a la OSI Araba después de que el pasado mes de abril, coincidiendo con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Osakidetza pusiera en marcha una nueva tarjeta sanitaria de atención preferente dirigida a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) para facilitar la asistencia, eliminar barreras y evitar esperas innecesarias, mejorando la experiencia del paciente y sus familias en los centros sanitarios de Osakidetza.

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En los cinco primeros meses, Osakidetza emitió más de 2.700 tarjetas preferentes dirigidas a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, confirmando "la buena acogida de la TIS Preferente y su utilidad para mejorar la experiencia sanitaria" de las personas con discapacidad y sus familias. Por territorios históricos, la implantación ha sido especialmente significativa en Vizcaya con 1.746 tarjetas emitidas, seguido de Guipúzcoa y Álava.

El servicio vasco de Salud estimó que más de 5.000 pacientes con trastorno del espectro autista en Euskadi podrían beneficiarse del uso de esta tarjeta para facilitar exploraciones, tratamientos y evitar esperas innecesarias. Cada año, Osakidetza detecta más de 500 nuevos casos de autismo en su red. Con esta nueva herramienta, agiliza la atención y elimina barreras que pueden dificultar la relación con el entorno sanitario.

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La solicitud de la tarjeta se puede gestionar en el centro de salud a través del médico de Atención Primaria, y llega posteriormente al domicilio del paciente. Podrán beneficiarse de ella las personas diagnosticadas de TEA, así como aquellas que presenten diversidad funcional o del desarrollo. Con esta iniciativa, enmarcada dentro del Pacto Vasco de Salud, Osakidetza da un paso más hacia un sistema sanitario accesible, inclusivo y cercano