Maitena Berrueco 23 NOV 2026 - 06:30h.

El bilbaíno en su regreso a la competición ha logrado ser campeón del Mundo y de Europa de veteranos

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BilbaoLa historia del bilbaíno Alfonso García es una historia de segundas oportunidades. Este judoca, de 66 años compitió siendo un veinteañero en las Olimpiadas de Los Ángeles 1984, “con un resultado agridulce”, y 40 años después ha vuelto a enfundarse el kimono y pisar un tatami, coronándose como campeón del mundo y de Europa. “Estoy teniendo la oportunidad de revivir una época que fue super feliz para mi”, señala.

Como buen bilbaíno, Alfonso estudió en los Jesuitas y más tarde cursó Ciencias Empresariales en Deusto. Desde muy joven empezó a practicar judo, una disciplina que le llevaría a debutar con solo 18 años en el equipo nacional y a competir en 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La ilusión de la cita olímpica tornó en una sensación “agridulce” tras perder en octavos de final y más tarde, atreverse a criticar a la Federación Española “por la forma en la que se había preparado nuestra competición” sentenciaron su futuro deportivo: “Me enterraron”, zanja.

Alfonso renunció a Seúl 1988, “que hubiera sido por edad, mi mejor momento para competir” y pasó página. Se fue, al otro lado del mundo, con una beca a trabajar en la embajada española en Yakarta (Indonesia). Lo que iba a ser una estancia de un año, duró 34, “allí monté mi empresa, me casé y tuve tres hijos”, explica Alfonso, que regresó a España en 2020.

Pros y contras de la edad

A su vuelta y mientras realizaba el Camino de Santiago, “pasé por Logroño, me enamoré de Andreia, mi pareja, y me mudé a la capital riojana”. El de Bilbao no sabía entonces, que estaba a punto de “reconectar” con el judo, ese deporte del que llegó a ser uno de los mejores y que durante cuatro décadas casi relegó al olvido, “salvo durante una temporada que di clases a niños pequeños”. Casi por casualidad, se puso el kimono y pisó de nuevo un tatami, “fue como si se borraran los 40 años que habían pasado”. Empezó a entrenar en el Gimnasio Pedro Fernández de Logroño, con otra veintena de veteranos y sintió que “tenía una segunda oportunidad”.

Alfonso había regresado a la competición, “consciente de que no soy ya aquel chaval de 24 años”, puntualiza. Compite con judokas de entre 64 y 69 años, “algunos físicamente parece que tienen 20 o 30 años menos, pese a rozar los 70”, pero, lo cierto, es que “la competición ahora es totalmente diferente que a los 20”. El judoka, de 66 años se reconoce menos explosivo y veloz que antaño, aunque con el mismo grado o mayor de concentración y estrategia, que entonces. “Siento que he hecho un proceso mental que me lleva a competir más pausado, no voy a comerme el mundo no sea que el mundo me coma a mí”, dice, con humor. Así, en el Mundial de Sarajevo, compitió “con un dolor intenso” que le llevó a echar mano de “estrategia” y ganó.

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La medalla de oro lograda en ese Campeonato del Mundo que se celebró en septiembre en Sarajevo y posteriormente, el mismo metal en el Campeonato de Europa han demostrado que ‘quien tuvo, retuvo’ y que aquel chaval que se vio obligado a renunciar a su sueño, sigue, 40 años después, dispuesto para el combate. Para hacerlo con 66 años, minimizando el riesgo de sufrir una lesión, Alfonso ha seguido un estricto plan de entrenamiento y lleva “una vida ordenada” en cuanto a nutrición, descanso y sueño.

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La artrosis no perdona

Vive su regreso a la competición, más allá de lo estrictamente deportivo: “No estoy aquí por las medallas sino por disfrutar de esta etapa”, consciente de que tiene fecha de caducidad. A su edad, no se libra de las artrosis “y en cualquier momento mis rodillas pueden decir basta”, advierte. Pero no renuncia a seguir soñando, “mientras dure, dure”. De hecho, tras el Campeonato de España que se celebra esta próxima semana en Lugo, se tomara un breve descanso, para en enero empezar a prepararse para el europeo y el mundial del próximo año.

Alfonso se sorprende de que la atención que está cosechando su regreso al judo tras 40 años y comenta con cierto pudor, que hay muchos judocas “muy buenos” en España que están en la sombra. Agradecido por el reconocimiento que están cosechando sus éxitos actuales, solo lamenta es que el judo y, sobre todo, los deportistas que lo practican tengan tan poco reconocimiento, apoyo y financiación.