Pero al llegar a Galicia lo que habían pactado no llegó a suceder. Se vieron obligadas a prostituirse “24 horas sin ningún día de descanso”, y que era uno de los dos procesados el encargado de “concertar todo con los clientes”. Una de las víctimas asegura que “estaba encarcelada, con las ventanas cerradas todo el tiempo, música súper alta, no dormíamos y no comíamos”.