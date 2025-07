Adriana Seara Rodríguez 21 JUL 2025 - 03:00h.

No es la primera vez que la quesería Don Crisanto recibe este premio doble, ya lo hicieron en 2017

Esta quesería familiar de la parroquia lucense de Lanzós, en Vilalba, tiene tan solo 8 empleados

Compartir







LugoDescuelgan el teléfono, una voz alegre me dice en un melódico gallego que es Rocío de la quesería Don Crisanto. Me presento, le doy la enhorabuena por el premio y le pregunto cómo se sienten por hacer el mejor queso de España. Ella me responde así: "Estamos muy orgullosos y muy contentos porque se valore nuestro producto". Se nota que lo está y no es para menos, aunque no sea la primera vez que lo reciben. "En 2017 ganamos también esta doble categoría: la de queso de vaca y la especial." Le pregunto por la quesería. "Somos ocho personas de tres generaciones diferentes. Tres hermanos: Jose Ramón, María y yo. También claro, nuestro padre Don Crisanto. De tercera generación está un nieto. Luego mi marido y dos vecinas". Como periodista indiscreta le pregunto por la edad del patriarca. Ella duda. "Mi padre tiene 69 o 70 años. " Me interesa saber cómo surgió el negocio. "En los 90, mis padres tenían una explotación de vacas pequeña, pero no les daba el dinero para mantener a sus tres hijos, eran muchos a comer. Un agrónomo de la zona les dio la idea para que rindiera más la leche y les diera queso. Empezaron haciendo 20 quesos diarios. ¡Hacer esa cantidad de quesos era dificilísimo en aquel momento! Ahora hacemos 1000. " Escucho a través del teléfono una gran satisfacción que me hace sonreír.

Y es que este galardón, no es uno cualquiera ya que aporta una gran visibilidad. Se trata de los premios 'Alimentos de España' que concede anualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los que han elegido este queso de tetilla de la DO San Simón como el mejor del país. Fueron creados en 1987, reconocen a empresas y productos que destacan por su calidad, innovación y contribución a la gastronomía española. Este reconocimiento se engloba en la campaña 'El país más rico del mundo', que refuerza la marca España como potencia alimentaria y gastronómica de calidad.

El gran ganador de esta edición ha sido el queso Don Crisanto, perteneciente a la Denominación de Origen Protegida (DOP) San Simón da Costa. Este producto es elaborado por la quesería familiar Don Crisanto, una pequeña empresa de carácter artesanal de Lanzós, Vilalba (Lugo), cerca de la parroquia de San Simón, que da nombre a la DOP.

PUEDE INTERESARTE Los 7 mejores hoteles gastronómicos con encanto de España

La quesería nació en 1990 como una iniciativa familiar liderada por Crisanto Cuba y Dolores Alonso, quienes decidieron dar un valor añadido a la leche de su explotación de ganado vacuno mediante la elaboración de un queso tradicional de la zona, hasta entonces sin enfoque comercial.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una de las características que distingue a Don Crisanto es que mantiene su propia ganadería, lo que aporta un valor diferencial a sus productos. El queso curado de vaca San Simón se reconoce por su forma de tetilla y su particular ahumado con madera de abedul, un rasgo exclusivo. Este queso obtuvo el premio al mejor queso madurado de vaca y, además, al haber conseguido la mayor puntuación total entre todas las categorías, recibió también el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso 2025.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Otros quesos premiados

Valdehierro Curado, de la DOP Queso Manchego y elaborado por Quesos Cristo del Prado en Madridejos (Toledo), ganó en la categoría de queso madurado de oveja.

En la categoría de queso madurado de cabra, el premio fue para Tío Resti, DOP Queso de Murcia al Vino, elaborado por Especialidades Lácteas en Caravaca de la Cruz (Murcia).

El mejor queso madurado de mezcla fue para Queso Payoyo, producido por Queso Payoyo en Villaluenga del Rosario (Cádiz).

En la modalidad de queso madurado con mohos o queso azul, se concedió un premio ex aequo a dos quesos: Valfríu, DOP Cabrales, de Francisco Herrero Martínez (quesería Valfrí, Asturias), y Javier Campo, DOP Picón Bejes-Tresviso, de Francisco Javier Campo Campo, en Tresviso (Cantabria).

Participaron 135 quesos en la competición

En total, participaron 135 quesos de toda España, repartidos en cinco categorías:

Queso madurado de vaca: 34 muestras

Queso madurado de oveja: 39

Queso madurado de cabra: 24

Queso madurado de mezcla: 21

Queso madurado con mohos o queso azul: 17

El proceso de evaluación incluyó un análisis físico-químico, microbiológico y de especies, además de una cata sensorial realizada por paneles de expertos. En todo momento se garantizó el anonimato de las muestras y la trazabilidad del proceso.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.