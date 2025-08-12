Un incendio en Ourense interrumpe la circulación del tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia

Renfe ofrece autobuses y tren lanzadera entre Madrid y Zamora por el corte del AVE en Ourense debido a los incendios

Ávila vuelve a ser golpeada por el fuego: decretado el nivel 2 de emergencia y línea de tren interrumpida con Madrid

Un incendio con varios focos en la provincia de Ourense mantiene interrumpido el servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, y entre Santiago de Compostela y Ourense.

El gestor ferroviario Adif ha explicado en una publicación en sus redes sociales que el incendio, que cuenta con varios focos, se encuentra entre Ourense y Taboadela (Ourense), lo que afecta a la línea de tren de alta velocidad gallega.

La circulación de trenes se encuentra interrumpida desde las 14.30 horas y por el momento se desconoce la hora en la que se podrá retomar, han explicado fuentes de Adif.

Cambios y anulaciones gratuitas

Por su parte, Renfe ha puesto en marcha cambios y anulaciones gratuitas para todos los usuarios de los trenes afectados por el incendio, ha explicado en sus redes sociales.

Asimismo, la compañía ha explicado que los trenes que se encuentran en circulación realizarán el trayecto entre la localidad orensana de A Gudiña y Ourense en autobús.

Del mismo modo, Renfe dispondrá un tren especial lanzadera entre Madrid y Zamora -y viceversa- con paradas en Segovia y Medina del Campo (Valladolid) para quienes viajen a esos destinos.

Situación de emergencia por los doce fuegos registrados en Galicia

Este mismo martes la Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por los incendios que se registran en esa provincia.

En Galicia hay doce fuegos de más de veinte hectáreas, de los que nueve están localizados en Ourense.

En Ourense están activos los de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, con 3.000 hectáreas quemadas y la intervención de la UME; Santiso, en Maceda (500 hectáreas y proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (20 hectáreas), y Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas).

Medio centenar de fuegos por día

La conselleira de Medio Rural de la Xunta, María José Gómez, ha advertido este martes de la "altísima actividad incendiaria" en Galicia, con cerca de medio centenar de fuegos por día, y la "clara intencionalidad" que hay en la mayor parte de ellos.

Sobre las 11.30 horas de este martes un incendio próximo a la infraestructura ferroviaria también provocó la interrupción del tráfico entre El Prat de Llobregat y Gelida, en la provincia de Barcelona, lo que afectó a los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Barcelona, según informó Adif.

La circulación ferroviaria quedó restablecida pasadas las 13.00 horas, según las fuentes, que indicaron que en total ocho trenes se vieron afectados con retrasos de 50 minutos de media.

En los últimos días, los incendios se han intensificado en la Península Ibérica, con fuegos activos en Galicia, en Tres Cantos (Madrid), la provincia de Cádiz o la zona de Las Médulas, en León, con gran afectación a un paraje que es Patrimonio de la Humanidad.