Patricia Martínez 18 AGO 2025 - 12:06h.

Las sanciones por infracciones graves pueden ir desde los 1.000 euros hasta el millón según el riesgo que supongan

Última hora de los incendios en España: el fuego de Aliseda, en Cáceres, fue provocado “por intereses económicos”

Compartir







A CoruñaLa Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña ha propuesto para sanción a cuatro personas en la provincia por realizar quemas no autorizadas e incumplir las restricciones de seguridad, durante este pasado fin de semana, coincidiendo con unos días de alerta máxima por riesgo de incendio forestal, y mientras en Galicia están activos más de una decena de incendios forestales.

Estas acciones, llevadas a cabo en distintas localidades de la provincia, suponen una infracción grave de la Ley de Montes y todas ellas conllevan sanciones económicas elevadas.

Las intervenciones de la Guardia Civil tuvieron lugar tras varias denuncias ciudadanas y actuaciones de oficio en diferentes municipios de la provincia. En Arteixo, los agentes tuvieron que intervenir en el área recreativa de Seixeda Oseiro, donde un grupo de personas estaban utilizando barbacoas sin cumplir la normativas vigente. Mientras, en Valdoviño, los agentes detectaron la quema de rastrojos en las inmediaciones de una vivienda, ubicada en la parroquia de Meirás. Y en Aranga, también se localizó una quema de vegetación no autorizada. En la parroquia de Berdillo, en Carballo, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona había encendido una hoguera en el interior de una finca.

Sanciones desde 1.000 euros hasta un millón de euros

En todos los casos, los responsables fueron obligados a apagar el fuego de inmediato y han sido propuestos para sanción administrativa a la Ley de Montes (Ley 43/2003), que califica estas acciones como infracciones graves, con multas que pueden oscilar entre los 1.001€ y el 1.000.000€.

PUEDE INTERESARTE Prisión sin fianza para el detenido por el incendio de Oímbra, en Ourense

Desde el pasado mes de mayo, además la Xunta de Galicia prohibió las quemas agrícolas y forestales, por riesgo de incendios. A esto se añade, que toda la provincia de Ourense está en nivel 2 de emergencia, por los numerosos incendios que se salpican por esta provincia pero también por el resto de la comunidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Llamada a la colaboración ciudadana si se detectan actividades ilícitas

La Guardia Civil insiste en la importancia de la concienciación y la colaboración para prevenir incendios, especialmente en un contexto de riesgo extremo, como estamos en estos días. El uso de fuego contraviniendo las prohibiciones existentes pone en peligro tanto el entorno natural como la seguridad de las personas, recuerdan. Las autoridades además han hecho de nuevo un llamamiento a la colaboración ciudadana, animando a los ciudadanos a contactar con la Guardia Civil en el 062, si se es testigo de alguna actividad ilícita que pueda provocar un incendio.

Cinco personas han sido detenidas en Galicia por prender fuego, y hay hasta el momento hay 22 más investigadas. Uno de ellos, detenido como presunto responsable del incendio de Oimbra, que ha calcinado ya más de, ha sido enviado a prisión. Se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves.