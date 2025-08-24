Redacción Galicia 24 AGO 2025 - 19:24h.

El Ayuntamiento de Monforte de Lemos mantiene tres días de luto oficial por la muerte del agente Eusebio Cuesta Vázquez

Muere un policía local de Monforte, Lugo, en una persecución con un conductor que se dio a la fuga en un control

LugoDolor en Monforte de Lemos, Lugo, por la muerte de Eusebio Cuesta Vázquez, un agente de la Policía Local que perdió la vida en un accidente en acto de servicio. Junto con su compañero Francisco Cao de Jesús, que resultó herido, perseguían a un conductor que huyó tras un control en la ciudad. Este hombre ha sido identificado, localizado y detenido. Según ha podido saber ‘Diario de Pontevedra’, es guardia civil.

Los hechos ocurrieron durante el turno de noche del viernes al sábado de la patrulla que se encontraba en la rúa Leopoldo Calvo Sotelo, a la altura del enlace con la rúa Lagares, realizando un control de documentación, según recoge el informe policial.

El accidente durante la persecución

Allí, sobre las 2:00 de la madrugada, observaron un vehículo que se acercaba al punto en que se encontraban haciendo una conducción anómala, por lo que ordenaron su detención, lo que el conductor inicialmente realizó.

A continuación, le solicitaron la documentación y, cuando percibieron la existencia de síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, le requirieron para realizar una prueba de detección alcohólica.

A partir de este momento el conductor increpó a los agentes y trató de impedir la práctica de la prueba, hasta que finalmente abandonó el lugar a toda velocidad.

Los agentes procedieron a perseguirlo y se salieron de la vía a la altura de la iglesia de Ribas Altas. El vehículo policial se golpeó con una edificación del margen derecho.

El policía que conducía, Eusebio Cuesta Díaz, falleció en el acto. El otro, Francisco Cao de Jesús, permanece ingresado en el Hospital Comarcal, aunque no se teme por su vida.

Los agentes solicitaron la colaboración de Policía Nacional cuando iniciaron la persecución, siendo una patrulla de este cuerpo los primeros en llegar al lugar del accidente quienes prestaron la primera asistencia. También contaron con la ayuda de agentes de la Guardia Civil.

Eusebio Cuesta Díaz tenía 33 años y era muy conocido en el barrio de San Antonio. Su padre y su abuelo paterno habían sido también policías locales. Tras haber trabajado en Ferrol, se trasladó a Monforte hace tres años.

El sábado, tuvo lugar el velatorio en el tanatorio Silleiro y el funeral ha sido el domingo a mediodía.

Tres días de luto oficial

El alcalde de Monforte decretó tres días de luto oficial desde este sábado, día 23, hasta el final del lunes 25 de agosto. Igualmente, en las citadas fechas, las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos del Ayuntamiento de Monforte.

Además, el alcalde propondrá cuando se celebre el primer pleno ordinario, la concesión de la Medalla del Ayuntamiento de Monforte a Eusebio Cuesta Vázquez, a título póstumo, por el fallecimiento en acto de servicio.