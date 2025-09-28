Patricia Martínez 28 SEP 2025 - 05:00h.

El alcalde de Vigo ha anunciado que la fundadora de la Rede vecinal de mulleres contra os malos tratos será nombrada Viguesa Distinguida

La entidad atiende a más de 500 víctimas cada año, acompañándolas con apoyo y asesoramiento

Compartir







VigoLos ojos claros de Rosa han visto mucho dolor, pero también mucha supervivencia y esperanza, en estos casi 30 años. Desde que llegó de Madrid a Vigo, Rosa tuvo un plan: montar una red de ayuda para las mujeres que sufrían violencia de género en la ciudad.

“Había menos recursos”, recuerda, “al principio estaba yo y un grupo de mujeres, mediadoras, acompañantes, y alguna voluntaria, éramos dos o tres”, llegaban a donde podían, admite, hasta que poco a poco, las administraciones empezaron a aportar recursos.

“Era todo mucho más difícil” recuerda Rosa sobre los inicios de la REDE, cuando le tocó abrir un camino en tiempos difíciles: “era casi imposible atender a todas las mujeres que nos llegaban”, lamenta, “y sigue habiendo muchas”.

"Yo les estoy muy agradecida, porque siempre confiaron en mí para que las escuchara"

“Las mujeres acudían con mucha cautela, es un paso muy difícil de dar”, cuenta minutos antes del homenaje que sus compañeras le han preparado en su despedida: “contarle tu vida a una persona que te está escuchando”, detalla. “Yo les estoy muy agradecida, porque siempre confiaron en mí, para que las escuchara”, así resume su tarea estos 28 años escuchando a las mujeres que lo necesitaban.

PUEDE INTERESARTE La delegada del Gobierno para la violencia de género pide disculpas a las mujeres afectadas por las pulseras antimaltrato

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sus compa�ñeras en aquellos inicios de la REDE, y que la arropan en este homenaje, también recuerdan cómo ha cambiado la percepción de los malos tratos: “nosotras empezamos a ayudarle desde el principio, y era algo que se escondía, costó mucho dar visibilidad, y cambiar la percepción de de la sociedad, era una vergüenza para la familia”, relatan. “Antes se justificaba el maltrato, se necesita aún mucha más empatía y compromiso” reiteran.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Atienden a una media de cuatro víctimas nuevas cada semana

Han sido 28 años dirigiendo una red de apoyo fundamental para las miles de mujeres atendidas estos años. La asociación sin ánimo de lucro está centrada en el acompañamiento integral a mujeres en procesos de violencia, así como en la formación en género y en la concienciación, prevención y denuncia social. Una media de cuatro víctimas de violencia de género se acercan a la entidad, cada semana, por primera vez, para pedir ayuda. En el año 2025 han atendido ya a más de 500.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Rosa ha decidido apartarse, aunque sabe que siempre seguirá vinculada con esta lucha. Echa la mirada atrás para analizar la evolución en estos años: “la sociedad ha cambiado”, apunta, “pero tiene que cambiar más, todos deben implicarse, y poner muchos más recursos desde las administraciones, porque cuando una persona decide romper es muy duro, y se necesita mucho más, para ayudarlas”.

En el homenaje celebrado en Vigo no faltaron mujeres a las que ha atendido estos años la Rede, compañeras, y colaboradoras de la entidad, autoridades, ni tampoco el alcalde de Vigo, Abel Caballero que avanzó el próximo nombramiento de Rosa Fontaíña, fundadora de la "Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos", como Viguesa Distinguida, un reconocimiento de la ciudad a sus casi 30 años de lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad.

"Todos podemos aportar algo en esta lucha", recuerda Rosa en su despedida

En su despedida “oficial” de este trabajo, que ha sido mucho más que un trabajo para ella, Rosa insiste en que todo lo que queda pendiente: “Falta empatía, humanidad, todos podemos aportar algo en esta lucha, sigue siguiendo difícil y las instituciones tienen que aportar más, para que se atienda a las mujeres correctamente y se les pueda dar un tratamiento integral”, acompañándolas en el proceso.

Aunque ella ya no esté al frente, a la “Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos” le queda “mucho por hacer”, insisten sus compañeras. Ahora trabajan ocho profesionales y una red de mediadoras y voluntarias y siguen sin ser capaces de atender la elevada demanda de ayuda: “ahora hay una violencia más sibilina, hay más casos de violencia vicaria, la sociedad ha cambiado y son más conscientes de sus derechos y hay más denuncias” pero queda “mucho camino por andar”.