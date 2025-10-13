Patricia Martínez 13 OCT 2025 - 11:12h.

Ambas embarcaciones se quedaron sin gobierno tras la interacción con las orcas y tuvieron que ser remolcadas a puerto

Las orcas reaparecen en las Rías Baixas y destrozan un velero: ya son 15 embarcaciones dañadas este último mes

A CoruñaDespués de unas semanas sin saber de ellas, de nuevo las orcas se han dejado ver en las aguas del Atlántico este pasado fin de semana. Salvamento Marítimo tuvo que intervenir este domingo, frente a cabo Vilán, en Camariñas, para auxiliar a dos veleros que sufrieron daños, casi al mismo tiempo, tras interactuar con un grupo de estos cetáceos, cuando se encontraban a unas nueve millas de la costa.

Desde Salvamento Marítimo se coordinó de manera casi inmediata, tras la llamada de auxilio, el operativo de emergencia después de que dos veleros sufrieran daños considerables tras interactuar con un grupo de orcas, movilizando a dos de sus embarcaciones de rescate, ya que curiosamente, ambos incidentes sucedieron casi de forma simultánea, por lo que las embarcaciones de Salvamento Marítimo tuvieron que rescatar a ambas y remolcarlas hasta la costa, ya que quedaron sin gobierno tras el encuentro con las orcas.

Desde Salvamento Marítimo han detallado que los barcos presentaban daños graves en sus sistemas de navegación, especialmente en los timones, lo que comprometía su capacidad de maniobra en alta mar. En uno de los casos, incluso se detectó una vía de agua, aunque esta fue controlada sin que representara un peligro inmediato para la tripulación.

La operación de auxilio fue asumida por las unidades Salvamar Regulus y Salvamar Altair, que actuaron de forma coordinada pese a las difíciles condiciones de la zona. La primera se encargó de remolcar un catamarán de bandera francesa que había quedado completamente inutilizado, con una avería en el timón, mientras que la segunda intervino en un velero con bandera de Croacia, que estaba afectado por daños estructurales y tenía una pequeña entrada de agua que pudo ser controlada.

Estas interacciones se suman a todas las registradas durante este verano frente a la costa gallega, unos encuentros cada vez más habituales que se suceden en toda la franja Atlántica, desde Galicia hasta Portugal.

Naufragio frente a la costa portuguesa

Hace solo unos días, el pasado jueves, frente a la costa de Peniche, en Portugal, sucedió otro incidente con orcas que pudo acabar de manera trágica. Un velero terminó naufragando, después de sufrir un ataque de varias orcas, a unos 50 kilómetros de la costa. A bordo de la embarcación, navegaban un matrimonio con tres hijos que tuvieron que ser auxiliados en un primero momento por un pesquero que faenaba en la zona.

La operación de rescate fue coordinada por el Centro de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Lisboa, con apoyo de la Fuerza Aérea Portuguesa, que desplegó un helicóptero para rescatar a los tripulantes, que tras la entrada de agua a la embarcación, habían decidido saltar al agua y resguardarse en una balsa salvavidas. Los tripulantes del pesquero los rescataron hasta la llegada del helicóptero que los trasladó a tierra, sin que ninguno de ellos resultara herido.