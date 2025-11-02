Patricia Martínez 02 NOV 2025 - 12:00h.

La doctora ha trabajado 36 años en el servicio de Urgencias del CHUO en Ourense

Julia Mera fue una de las pioneras en la atenci�ón en Urgencias, impulsora de la defensa de la especialidad

Compartir







OurenseJulia Mera se licenció en Medicina a principios de los años 80 en Santiago de Compostela, y tras unos años pasando por diversos centros, en 1989 llegó a las Urgencias del Hospital de Ourense. En aquel año el centro aún se llamaba Residencia Sanitaria Nosa Señora do Cristal y dependía del INSALUD. Han pasado casi 40 años desde entonces.

Años intensos y de entrega diaria, en los que ha vivido la transformación del Hospital Universitario de Ourense, y en los que de manera permanente ha trabajado por la defensa de su especialidad, desde la Asociación de Médicos de Urxencias de Galicia, que ayudó a nacer para intentar dignificar y dar reconocimiento a los médicos de urgencias. Durante todos estos años, además Julia Mera ha formado a centenares de MIR, que pasaron por el servicio de urgencias.

36 años de dedicación y compromiso que todos sus compañeros excompañeros quisieron agradecerle el pasado miércoles. Era su último día de trabajo en el Hospital y por eso le prepararon un “pasillo de despedida”, donde la emoción estuvo muy presente en cada paso y en cada abrazo.

Trabajadores del centro, de todas las categorías, algunos ya jubilados y otros que están actualmente en otros destinos también se quisieron unir al sencillo pero emotivo homenaje después de 36 años de trabajo. “Gracias a todos, que seáis felices. Todos me enseñasteis algo, los de antes y los de ahora”, les dijo la doctora Mera, invadida por la emoción. Desde la dirección del Sergas en Ourense donde ha pasado la mayor parte de su carrera profesional también han querido agradecerle su entrega en estos años "de dedicación y compromiso" y le han deseado suerte en su nueva etapa vital.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La empatía y el afecto, sus secretos en estos años de trabajo en Urgencias

Ahora, en sus primeros días de descanso tras la abrumadora despedida, Julia asegura aún emocionada por la despedida que “no hay secretos para estar aquí todos estos años”, más allá del “trabajo duro, y el afecto por la sanidad pública, e intentar gestionar los recursos de todos”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Julia también pone el foco en el paciente, en todos los que han pasado por sus manos: “hay que poner el paciente como lo primero, con empatía para pensar en él y en cómo tratarlo” y en “buscar el afecto si se puede con las personas con las que trabajas, algo que no siempre es fácil en este entorno”, recuerda, “pero al final acaban algunos siendo familia” reflexiona la doctora Mera, estrenando nueva etapa de vida.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Todo esto es lo que he intentado estos años” concluye, “y creo que en parte lo he conseguido, a juzgar por el agradecimiento que he recibido de la gente, no hay más secretos” cuenta desde la tranquilidad de su nueva situación, y mirando a la nueva vida seguramente mucho más tranquila, que le espera desde ahora.