Sara Lago 03 NOV 2025 - 11:34h.

El joven de unos 20 años fue trasladado desde los calabozos al CHUS para tratar un posible trastorno mental

Su padre, de 57 años, permanece ingresado en estado crítico estable

Compartir







RibeiraEl joven de unos 20 años detenido en Ribeira (A Coruña) como presunto autor del intento de homicidio de su padre fue trasladado en la noche del sábado al servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Fuentes judiciales confirmaron que el traslado se produjo por razones médicas, ante la sospecha de que pudiera padecer un trastorno psicológico que habría influido en su conducta durante la agresión.

Según informaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el joven, natural de Santiago, permanece bajo supervisión médica y no podrá declarar ante el juez hasta recibir el alta hospitalaria. Está siendo investigado como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. La causa se encuentra bajo la instrucción del juzgado de guardia de Ribeira, a la espera de los informes médicos y policiales.

PUEDE INTERESARTE Detenida por homicidio la conductora del coche que cayó al río en Gandía: no tiene carné y da positivo en alcohol y drogas

Una agresión brutal tras una discusión familiar

Los hechos se registraron poco antes de las tres de la tarde del sábado en el lugar de Vixán, perteneciente a la parroquia de Carreira, en el municipio Barbanzano. De acuerdo con las primeras investigaciones, la violenta discusión entre padre e hijo, que ya arrastraban conflictos familiares previos, comenzó en el interior de una vivienda que ambos utilizaban de forma esporádica.

Durante el altercado, el joven habría atacado a su progenitor con un arma blanca, causándole múltiples puñaladas en el cuello y el abdomen. La pelea continuó en la vía pública, donde los vecinos hallaron al hombre tendido sobre el asfalto y gravemente herido, rodeado de un gran charco de sangre. Fue el propio entorno quien alertó al 112 Galicia, activando un amplio dispositivo de emergencia.

Dispositivo policial y atención médica

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local de Ribeira y efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que acordonaron la zona y precintaron la carretera provincial DP-7306 para preservar la escena del crimen. Los agentes encontraron la hoja del cuchillo separada del mango, así como otras evidencias, incluyendo manchas de sangre y un teléfono móvil que podría pertenecer a la víctima.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El herido, identificado como C.A.Q.G., de 57 años, fue atendido en primer lugar por personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribeira y de una ambulancia medicalizada del 061. Tras ser estabilizado en el Hospital Comarcal do Barbanza, fue trasladado al Hospital Clínico de Santiago, donde continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico crítico estable.

PUEDE INTERESARTE Los vecinos salvan a una mujer en Irún a la que su expareja trataba de estrangular en el rellano de la escalera

Investigación abierta y conmoción vecinal

La Policía Científica ha realizado una inspección minuciosa tanto en la vivienda familiar como en el entorno de la carretera donde se produjo la agresión, recogiendo pruebas para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos. La hipótesis principal apunta a una disputa doméstica que derivó en un episodio de violencia extrema, aunque no se descarta que un posible trastorno mental del agresor haya influido en su comportamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y otros representantes municipales se desplazaron hasta el lugar de los hechos, mostrando su preocupación y apoyo a la familia. “La consternación es total; se trata de un suceso que ha impactado profundamente en toda la comunidad”, señaló un portavoz local.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El caso continúa bajo investigación judicial y a la espera de nuevas pruebas forenses y psiquiátricas que permitan determinar la imputabilidad del joven detenido y las circunstancias que llevaron a este violento episodio familiar en la comarca de Barbanza.