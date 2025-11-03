La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas

Las deudas de 'El Niño Juan', el motivo que habría provocado su secuestro de película en Carabanchel: "Iba a acabar en un maletero"

El alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el Niño Juan, ha aparecido vivo, aunque con signos de violencia y un disparo en la pierna tras ser secuestrado el viernes 31 de octubre en el distrito de Carabanchel, en Madrid.

Así lo han confirmado fuentes próximas de la investigación a EFE, que señalan que el alunicero no tiene previsto interponer una denuncia por lo sucedido.

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartaban otros motivos.

El secuestro del niño Juan

Los hechos tuvieron lugar el viernes a las 20:45 junto a una concurrida calle de Carabanchel, Antonio López, paralela a Madrid Río, una popular zona de la capital.

Varios encapuchados a bordo de tres vehículos de alta gama embistieron y tirotearon otro coche para llevarse a su conductor, el niño Juan. Le introdujeron a la fuerza en uno de los coches y huyeron rápidamente del lugar.

La escena, que duró menos de cinco minutos, generó momentos de pánico entre los vecinos. Hubo quien se echó al suelo para no recibir el impacto de una bala perdida y al menos una vecina tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.

El coche del niño Juan quedó abandonado en la calle del Marqués de Jura Real sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

De acuerdo con el relato de una vecina a Efe, otro de los coches huyó en dirección contraria al que se llevó al niño Juan y un tercero se quedó rezagado limpiando algunos de los restos y recogiendo matrículas.

Uno de estos tres vehículos ha sido hallado por los agentes en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo. En su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y otras posibles pruebas del suceso.

La hipótesis de la Policía

Los investigadores creen que el origen del secuestro podría ser un ajuste de cuentas, ya que el niño Juan es un conocido de la Policía.

A su banda, entre otros delitos, se le atribuyen 50 asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).