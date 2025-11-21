Jorge Bergantiños 21 NOV 2025 - 12:51h.

Un hombre entró al recinto diciendo que tenía una bomba, algo que quedó descartado tras la intervención policial

La situación hizo que se activaran los protocolos de evacuación y las clases quedaron suspendidas momentáneamente

Compartir







A CoruñaLa Policía Nacional de A Coruña acudió este jueves a un insólito aviso en la Facultad de Informática, situada en el Campus de Elviña. Sobre las dos de la tarde recibieron una alerta de que había una persona en el interior de la facultad que aseguraba portar una bomba en su mochila. La Policía Local acudió al lugar para realizar un perímetro de seguridad para evitar males mayores.

Los agentes acudieron con rapidez y descubrieron poco tiempo después que se trataba de un aviso falso, ya que el individuo no portaba nada peligroso. Una situación que a pesar de no tener un trágico final, provocó caos y desalojos en el recinto, debido a la peligrosidad del suceso. En la intervención no fue necesario movilizar a los Tedax, el grupo de Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos, de las FFSS del Estado.

El personal universitario inició el protocolo de evacuación, pero a las pocas horas, la situación volvió a la normalidad. En declaraciones a Europa Press uno de los alumnos confirmaba la versión oficial del suceso "escuché tengo una bomba y vi salir a la gente", varios estudiantes abandonaron la escena antes incluso de que se iniciara el protocolo.

Se trata de un hombre que al parecer padece problemas mentales, por los que fue atendido por una ambulancia que llegó hasta las puertas del recinto. Esta persona irrumpió en el edificio, según la versión de varios testigos, gritando palabras sin un orden lógico, entre las que se pudo escuchar en claro esa amenaza de bomba que alertó a toda la comunidad universitaria. La Policía no procedió a la detención del varón debido a su estado de salud y del brote que sufría en el momento de los hechos, a pesar de que sus acciones pueden constituir un delito grave.

PUEDE INTERESARTE El bajo nivel en matemáticas y ciencias de los estudiantes en España y sus consecuencias desde primaria a la universidad

El hombre quedó retenido en uno de los laboratorios del edificio, a la espera de que los agentes realizasen todas las comprobaciones necesarias para un suceso de tal calibre, revisando la mochila que llevaba consigo. No hubo que lamentar daños materiales ni personales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Algunos testigos aseguran que se trata del padre de un alumno

La Universidad especifica que el hombre no tiene nada que ver con la comunidad, no es ni alumno ni profesor. Entre los estudiantes presentes en el mediodía de este jueves en el edificio, circulan diferentes versiones de lo sucedido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunos aseguran que entre los gritos con los que irrumpió en el edificio, hacía referencia a su hijo y a una profesora universitaria, que presuntamente no atendió a la petición de modificar la fecha de un examen que habría coincidido con el funeral de la abuela del estudiante. Ese sería el motivo del enfado del señor, que habría exigido la inmediata presencia de esa docente y en caso contrario, amenazaba con volar todo por los aires. Esta es una versión que no ha sido ni confirmada ni desmentida por la Universidad ni por la Policía.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las clases se retomaron minutos después, agradeciendo la propia Universidad de A Coruña a los agentes y al alumnado, la actuación que habían tenido durante esta circunstancia. Este viernes la normalidad ya ha vuelto por completo a las aulas y el suceso del día anterior se comenta entre caras de sorpresa por los pasillos del edificio.

A los pocos segundos de que el hombre irrumpiera en la Universidad, empezaban a llegar en un goteo constante, publicaciones y tuits en las redes sociales de alumnos comentando lo que estaba sucediendo. La noticia causó un gran revuelo en los grupos de Whatsapp de los alumnos que no daban crédito a lo que leían, muchos de ellos pensaban que se trataba de una broma.