Buscan a Clotilde, una mujer de 54 años desaparecida en Lalín, Pontevedra

Iván Sevilla 23 NOV 2025 - 12:45h.

Piden colaboración para localizar a Clotilde, desaparecida el 17 de noviembre en Lalín, Pontevedra

Cuando se le perdió la pista, la mujer llevaba puesto un jersey azul y un pantalón gris con rayas

PontevedraSiguen sin tener rastro de Clotilde, cuando ya han trascurrido casi siete días desde que quedó en paradero desconocido. Es una mujer de 54 años que continúa desaparecida y a quien buscan en la localidad de Lalín (Pontevedra).

El lunes 17 de noviembre se le perdió la pista y durante esta semana se han ido organizando batidas sin éxito, en zonas que suele frecuentar. La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido datos de ella para pedir ayuda ciudadana, como en el caso de Andrés Peña.

Ha solicitado la colaboración de la sociedad a través de las redes sociales y se ha publicado una fotografía de Clotilde que permita identificarla. Mide 1,50 metros de altura y tiene el pelo rizado de tono castaño, pero con mechas rubias.

También se sabe que el día de su desaparición llevaba puesto un jersey azul de cuello alto, un pantalón gris con rayas y unas botas negras. Para aportar cualquier información o detalle sobre dónde está o se la ha visto, hay que llamar al 868286726.

Una cámara de gasolinera, la única prueba existente

Igualmente, si alguien sabe algo que pueda ayudar a localizarla cuanto antes, puede trasladarlo a la Guardia Civil o a otras autoridades. Desde el propio Ayuntamiento de Lalín han ido comunicando estos días atrás las jornadas de búsqueda realizadas.

Comenzaron en el casco urbano del pueblo y en las zonas periurbanas con numerosas patrullas, voluntarios e incluso el uso de drones. Su marido fue el que denunció su situación desconocida al no poder contactar con ella. Su teléfono estaba apagado.

Al resultar infructuosas, las labores de rastreo siguieron el 19, 20, 21 y 22 de noviembre. Se extendieron a las parroquias de Lalín de Arriba, Donramiro y Feás, convocadas por miembros de Protección Civil. Solo se tiene una única prueba de ella.

Según precisa el 'Faro de Vigo', una cámara de la gasolinera que hay en A Corredoira captó a Clotilde a las 15 horas del día que desapareció. Después, no se sabe aún a dónde se dirigió, pues todas las zonas donde solía ir caminando ya se han inspeccionado.