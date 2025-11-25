Jorge Bergantiños 25 NOV 2025 - 14:28h.

Alfredo Sánchez Chacón, más conocido como el Rambo Gallego, está acusado de cinco delitos durante su huida de prisión por los montes de Ferrol

Acumula más de 40 condenas en los últimos 30 años aunque manifiesta que lleva "24 años encarcelado por robar unas gallinas”

FerrolAlfredo Sánchez Chacón, más conocido como el Rambo Gallego, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados después de que el juicio al que se enfrenta por cinco delitos cometidos en su huida de prisión, fuera aplazado en varias ocasiones. Tras su testimonio, el Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol ha dejado visto para sentencia el juicio.

El exlegionario nacido en Córdoba hace 64 años, protagonizó entre 2021 y 2022 una huida de película por los montes de Ferrol, donde vivió a la intemperie durante 11 meses en un campamento oculto en las Fragas del Eume. Se fugó de la cárcel de Monterroso (Lugo) durante un permiso penitenciario tras cumplir 22 años de condena.

Acumula 24 años en prisión, con 40 penas desde 1996, la más grave de ellas el asesinato de un joven en las fiestas de Cuntis, Pontevedra, hace casi 30 años, además de un homicidio en grado de tentativa, robos, agresiones y tiroteos. Aunque el acusado no reconoce los hechos ya que aseguró en el juicio llevar “24 años encarcelado por robar unas gallinas”.

Durante los 11 meses que duró su periplo en libertad, ha argumentado que “estaba muerto de frío y hambre” y que solo se acercó a garajes y viviendas por "necesidad" para refugiarse y encontrar comida. Reconoce que esos meses en la calle le “curaron”. También ha declarado haberse llevado una cartera que encontró: "No fui con la idea de coger la cartera. Fue por necesidad".

En una de esas entradas a propiedades ajenas, según la Fiscalía, el fugitivo habría golpeado con un bastón a una persona que lo sorprendió en un garaje, a lo que respondió que fue “en defensa propia” al manifestar que fue agarrado por el cuello.

Una fuga que terminó gracias a la actuación de los vecinos

Los hechos juzgados se produjeron durante la huida que finalizó en la localidad coruñesa de Valdoviño, después de intentar entrar de noche en una casa. Al encender la luz, sus dueños se despertaron y llamaron rápidamente a su vecino, que es guardia civil. Este hombre se percató inmediatamente de que podía ser el fugitivo, ya que había participado activamente en su búsqueda durante aquellas semanas y los últimos pasos de Chacón eran por esa zona.

Según ha testificado el agente en la vista, intervino cuando alertaron de que una persona intentaba forzar la ventana de una vivienda. Sánchez Chacón, al detectar su presencia, trató de golpearle con un bastón, lo que obligó al guardia a realizar dos disparos al aire y a utilizar la porra extensible para reducirlo. Finalmente logró su objetivo y esperó hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil de la localidad de San Sadurniño que procedieron a su detención. El hombre procesado tuvo que ser atendido por lesiones al caer desde la parte alta de la casa a la que quería acceder.

Precisamente, durante la vista, no ha querido sentarse en el banquillo de los acusados y ha comparecido de pie, debido a una dolencia en la cadera. También se ha mostrado contrariado porque no se le ha aceptado por parte del Tribunal, el cambio de abogado que quería realizar.

"Está Ferrol llena de traficantes y a esos nada"

La Fiscalía sostiene que los hechos constituyen delitos de robo con violencia y resistencia a agente de la autoridad y pide un total de 11 años de prisión. A la que está cumpliendo en estos momentos se le uniría, una pena de cuatro años de prisión por robo con fuerza en una vivienda habitada; una de cinco años por robo con violencia, en vivienda habitada y usando un medio peligroso; otra de más de un año y seis meses por otro robo con fuerza en vivienda habitada y una condena de once meses por resistencia a la autoridad.

La defensa, un abogado de oficio, ha alegado el estado de necesidad del acusado cuando cometió esos actos. El “Rambo Gallego” ha criticado la petición del Ministerio Público en el ejercicio de la última palabra, "está Ferrol llena de traficantes y a esos nada(...) la gente con 5 kilos de cocaína, o que te piden atracando por ahí y hacer mal, y nada.” Aseguró que él “no hace mal” y que “no es una mala persona”.