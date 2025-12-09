Jorge Bergantiños 09 DIC 2025 - 12:33h.

El suceso tuvo lugar en torno a las 8:00 de este martes en la parroquia de Guillarei, en el municipio de Tui y el sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos

Fuentes oficiales confirman que se produjo "un disparo al aire", aunque no hubo peligro para las personas ni ningún herido

Compartir







Tui, PontevedraAgentes de la Guardia Civil han detenido in fraganti a un hombre de mediana edad como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en una gasolinera de Tui, Pontevedra. El suceso tuvo lugar pasadas las 8:00 horas en el establecimiento Sertuy, en la salida de la N-550, en la parroquia de Guillarei.

El principal sospechoso habría entrado a la gasolinera a punta de pistola, amenazando a uno de los dependientes, que dio la voz de alarma a uno de sus compañeros. Este se encontraba en el local del otro lado de la carretera, lugar al que el primero trató de huir preso del pánico. El arrestado le siguió e irrumpió con fuerza en el recinto, dándole con un extintor en la cabeza a uno de los clientes que estaba en el interior, sin graves consecuencias para su salud a pesar de la violencia.

PUEDE INTERESARTE Un acusado de robar y amenazar a su madre en Ourense niega los hechos, pero admite que incumplió la orden de alejamiento

Además de agredir a un usuario e intentarlo con más personas, el varón rompió a golpes varios ordenadores y pantallas de la empresa, incluida la TPV, que se encontraban en los mostradores. Allí trató de disparar el arma en varias ocasiones, aunque no fue capaz de hacerlo correctamente bajo su cometido. Fuentes oficiales han confirmado que la pistola que portaba era de fuego real y no simulada, que se le podría haber encasquillado.

Hasta cuatro patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos, donde detuvieron al hombre de unos 40 años, que es un viejo conocido de los cuerpos policiales de la zona. Desde la Comandancia aseguran que se efectuó un disparo al aire por su parte, de manera preventiva. Es visible en la pared exterior del edificio un agujero de bala, justo debajo de una de las cámaras de seguridad.

PUEDE INTERESARTE Un hombre de 35 años muere en un locutorio de Torremolinos tras ser reducido por la Policía por un intento de robo

La investigación continúa abierta para esclarecer lo que ha sucedido en la estación de servicio, que cuenta con fuertes medidas de seguridad para tratar de hacer una reconstrucción de los hechos. En el momento del arresto, el individuo estaba exigiendo a uno de los empleados que le entregase toda la recaudación. Se encontraron con una persona fuera de sí, que fue trasladada tras su detención, a recibir asistencia psiquiátrica en un centro hospitalario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Utilizó como rehén a un trabajador

No atendía a las órdenes de los agentes de la Benemérita, con el apoyo de la Policía Local, y retuvo a un trabajador durante unos 15 minutos con la pistola en la mano. El resto de personas que había en el interior, aprovecharon algún descuido para huir. El presunto atracador opuso resistencia y forcejeó con los guardias, que finalmente lo consiguieron reducir en las inmediaciones del local.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras el incidente, la gasolinera suspendió su servicio para valorar los daños y realizar las acciones oportunas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dentro de un clima tenso entre los empleados y clientes, después de estar en shock durante varios minutos por el susto que recibieron a primera hora de la mañana. A pesar de las agresiones, no hubo que lamentar heridos graves.

Se espera que el arrestado, con antecedentes penales por hechos similares, pase a disposición judicial en las próximas horas, dependiendo de su estado de salud, a esta hora continúa en el hospital. En la última comunicación oficial, aseguran desde las fuentes citadas anteriormente, que fue trasladado porque estaba “muy alterado”.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación por la que se enfrenta a un delito de robo con violencia e intimidación. El suceso tuvo lugar cuando aún no había amanecido, aunque la carretera nacional a esa hora contaba con bastante tráfico algo que causó un gran revuelo en el barrio de Ponte Nova de Tui.