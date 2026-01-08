Galicia se convierte en la primera comunidad en regular la venta y el consumo tanto de las bebidas energéticas, como del cigarro electrónico

Las instituciones médicas han desaconsejado el consumo de estas bebidas en etapas tempranas, ya que pueden provocar efectos adversos en la salud física y mental

Compartir







Las bebidas energéticas estarán totalmente prohibidas en Galicia a menores a partir del 7 de marzo de este año. La ‘Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas adictivas’, informa de dicha prohibición, que se une a la del uso de los vapeadores tanto fuera, como dentro de los locales.

Galicia se convierte así en la primera comunidad en regular la venta y el consumo tanto de las bebidas energéticas, como del cigarro electrónico, ambos consumidos por más del 40% de la población de entre 14 y 18 años.

Será ilegal su transporte, consumo y posesión

Los líquidos energizantes, contienen, entre otras cosas, cafeína y grandes cantidades de azúcar, lo que es contraproducente para el correcto desarrollo del menor.

Diversas instituciones médicas han desaconsejado su consumo en etapas tempranas, ya que pueden provocar efectos adversos en la salud física y en la mental, como alteraciones del sueño y trastornos cardiovasculares y psicológicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La ley ha establecido como ilegal su consumo, transporte y posesión por parte de menores de edad; también su venta y suministración a quienes no tengan aún los 18 y se prohíbe su distribución a cualquier persona, de cualquier edad, en centros sanitarios y docentes, establecimientos de ocio infantil y recintos o locales destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o competiciones deportivas en las que participen menores.

Los supermercados y las tiendas que habitualmente venden estos productos deberán habilitar espacios claramente diferenciados y separados de los refrescos, además de pedir acreditación de edad a la persona que quiera comprarlos. Los padres o tutores no podrán firmar autorizaciones para que los menores compren estos artículos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Multa mínima de 3.000 euros

En cuanto a las infracciones, se considerará especialmente grave vender o dar a niños y adolescentes cigarrillos electrónicos y bebidas energéticas, es decir, cualquier mayor de edad que compre una lata o un vaper para dárselo a un menor será sancionado. De la comercialización de alcohol, bebidas energéticas y productos relacionados con el tabaco a menores serán responsables los dueños de los establecimientos y las multas irán de los 200 hasta los 600.000 euros.