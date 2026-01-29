Patricia Martínez 29 ENE 2026 - 12:53h.

André acude a todos los partidos del Celta que puede, siempre con su padre y con la peña Carcamáns de Vilagarcía

El club ya se ha puesto en contacto con la familia para hacer posible el encuentro

VigoAndré tiene ocho años y siempre que puede no falta a un partido en Balaídos para animar al Celta. Su último cumpleaños lo celebró con un tour por el estadio y una tarta celeste. Siempre va acompañado de su padre, con la peña Carcamáns, de Vilagarcía y así fueron también el pasado 18 de enero, a un partido que para ellos era muy especial. Ambos llevaban las uñas pintadas, como muchos otros aficionados.

Ese sencillo gesto de miles de aficionados celestes que acudieron al partido contra el Rayo Vallecano se convirtió en un mensaje de apoyo, pidiendo respeto, y apoyando a Borja Iglesias, después de los insultos homófobos recibidos días antes.

Pero en medio de la marea celeste y de las uñas pintadas, estaba André sujetando sin soltarla, una pequeña pancarta, durante todo el partido. “Había preparado una en casa de su abuela antes de ir al partido, cuenta Adrián, su padre, “pero no le gustó, y por el camino a Vigo, en el coche hizo esta”. Una pancarta sencilla, apenas una cartulina, que mantuvo casi todo el partido bien en lo alto, para que se viera bien: “Borja, estamos contigo. Tú no le hagas caso”, le decía André con su inocencia llena de razones a Borja Iglesias. Alrededor de frase, escrita apresuradamente camino a Balaídos, dibujó corazones, un panda, una camiseta celeste. Un sencillo mensaje dibujado por un niño que estaba lleno de empatía y respeto.

Y la pancarta no pasó desapercibida para David Souto, al que casi todos en Balaídos conocen como Champy. Colaborador del club, estaba a pie de césped haciendo fotos, y la pancarta en manos de un niño tan pequeño le llamó la atención. En vez de pedir una camiseta "como hacen todos los niños", esta vez el pequeño le daba algo tan maravilloso como un consejo inocente y sincero. “Me pareció espectacular», reconoce el fotógrafo.

La foto publicada en las redes apenas tardó unas horas en hacerse viral y acabó llegando hasta el mismo Borja Iglesias, que enseguida pidió ayuda para localizar al pequeño y agradecerle el gesto. “Ay, morí, me ayudáis a localizarlo?” pidió el delantero celeste.

Y la conexión y el encuentro, con un poco de magia y de casualidades ya está en marcha porque además el fotógrafo que captó ese momento mágico en la grada es del mismo barrio de Vilagarcía que el pequeño André y sus padres.

El encuentro con Borja Iglesias, en marcha

Desde el club vigués ya se han puesto en contacto con Adrián, el padre de André, para concretar el encuentro, que probablemente se dará a la vuelta del equipo de Getafe. Borja quiere encontrarse a André en persona, darle las gracias y regalarle su camiseta firmada. El presidente de la peña Carcamáns de Vilagarcía que algo ha tenido que ver en esta inminente reunión, reconoce que le hace “muchísima ilusión”. Aunque para este pequeño y fiel aficionado celeste no será la primera vez que se encuentra con el delantero, será sin duda, un momento que no va a olvidar.

Como cuenta su padre, André no se puede quitar la sonrisa desde que se enteró del futuro encuentro, al salir del colegio. “Decía que era un sueño y que no se lo creía”, relata su padre, mientras él está en el colegio, probablemente contando su historia a los compañeros. La historia de una inocente y sencilla pancarta con un mensaje sincero de empatía, apoyo y honestidad.