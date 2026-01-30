Patricia Martínez 30 ENE 2026 - 19:30h.

Se repartirán carteles, posavasos y bolsas en las zonas de ocio para que el mensaje llegue a los más jóvenes

Desde el concello esperan que para Carnaval ya se note algún efecto en la calle

A CoruñaEl Concello de A Coruña ha presentado una nueva campaña para fomentar el civismo en el ocio nocturno con la que buscan afianzar tres normas básicas, casi de sentido común, para facilitar la convivencia con los vecinos: no gritar en la calle, no sacar bebidas al exterior de los locales y no orinar en la vía pública.

La campaña bautizada como “Este é o teu sinal” (esta es tu señal) está dirigida especialmente a la población más joven y a los locales de ocio y cuenta con carteles, posavasos o bolsas donde se incide en estos mensajes de una manera gráfica sencilla y muy visual con tres señales de los conceptos en los que se quiere incidir: silencio, vasos dentro de los locales, y no orinar en la calle.

El Concello tiene previsto repartir el material de la campaña -cartelería, pegatinas, posavasos, bolsas y anuncios en tres dimensiones- por las zonas de ocio, para intentar “que cale el mensaje”, y también habrá un grupo de personas “concienciando” en las zonas de ocio, como han anunciado en la presentación. “Esperemos que, cuando lleguemos al Carnaval, estemos ya todos concienciados”, ha declarado la alcaldesa Inés Rey, en la presentación de una campaña que se pondrá en marcha en los próximos días y que esperan que llegado el Entroido, una de las citas más importantes del ocio coruñés haya hecho ya “algún efecto”.

La regidora subrayó durante la presentación que "salir por la noche y pasarlo bien no es ningún pecado", pero recordó que debe hacerse desde el respeto a los vecinos.

Los empresarios del sector apoyan la iniciativa

Esta campaña es un paso previo a la comunicación del borrador acerca del nuevo marco legal con el que deberá trabajar el sector del ocio nocturno en los próximos meses, tal y como señaló la alcaldesa. Un marco en el que los bares y pubs podrán subir unos cinco decibelios por encima de lo que se permite actualmente en la ciudad de A Coruña, por lo que esta campaña previa de concienciación en la calle se hace más necesaria.

En la presentación, además estuvieron presentes representantes de colectivos vecinales y del sector del ocio nocturno de la ciudad que han participado durante estos meses en las negociaciones previas, para hacer un frente común a la hora de tratar esta convivencia entre descanso y ocio. “Esta campaña la hacemos entre todos y nos va a facilitar mucho el trabajo en el ocio nocturno” señaló en la presentación Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, quien recordó que “hay clientes con una conducta incívica, pero somos los responsables de que se cumplan las normas, porque también luego somos los que sufrimos las multas” como señaló el empresario.

Se busca así poder compaginar el ocio nocturno con el descanso de los vecinos, en una de las ciudades gallegas donde el ocio nocturno está mas asentados tanto de noche como en los tardeos, y que en muchas zonas del centro se hace complicado por el ruido en las calles, los vasos que se quedan abandonados de madrugada o las personas que utilizan la vía pública a modo de WC. “Se puede pasar bien respetando tres normas muy básicas”, añadió la alcaldesa.