Cortada durante horas la autovía PO-11 que une Marín y Pontevedra al inundarse por el temporal

Patricia Martínez 02 FEB 2026 - 11:53h.

La pleamar fue a las cuatro de la madrugada pero el efecto del temporal duró hasta primera hora de la mañana

La borrasca Leonardo se adentra en toda la Península: tormentas, rachas de viento muy fuertes y se activan avisos naranjas y amarillos

Compartir







PontevedraEl temporal que vuelve a azotar un día más a Galicia, y especialmente en las zonas costeras, ha provocado este lunes el corte de la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra. La vía ha tenido que ser cortada totalmente al tráfico en la madrugada de este lunes, en ambos sentidos, al inundar el mar los cuatro carriles.

A primera hora de esta mañana, según el 112 Galicia, la carretera se mantenía cortada a la espera de una bomba de achique retirara toda el agua acumulada en la calzada.

PUEDE INTERESARTE La hermana de la víctima de Mos fue quien escuchó gritos y presenció la huida del agresor en coche

La pleamar se registraba en torno a las cuatro de la madrugada, pero el fuerte oleaje ha generado que el agua fuera invadiendo todos los carriles de la autovía, que aún permanecían inundados algunas horas después, por lo que la Guardia Civil tuvo que establecer desvíos en el nudo de Mollavao y en la rotonda de Praceres, para evitar el paso de los coches por el tramo de autovía inundado.

En la zona se encuentran efectivos de Protección Civil, de la Guardia Civil y de al Policía Local, que han tenido que establecer desvíos alternativos para evitar que los vehículos circulasen por la vía inundada. El corte ha provocado retenciones en las carreteras colindantes, que comunican Pontevedra con Marín. Finalmente la autovía se reabrió al tráfico en los dos sentidos a las 11 de la mañana.

PUEDE INTERESARTE El colapso de una balsa minera en Monte Neme provoca una escorrentía en Malpica, A Coruña

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cancelaciones en el transporte de la ría

Además, el temporal ha obligado a cancelar también el transporte de la ría entre Moaña y Vigo a primera hora de esta mañana. Así, la naviera Piratas de Nabia ha informado de que los viajes que partían de la localidad de O Morrazo a las 06.30, 07.30 y 08.30 horas fueron suspendidos, así como los de las 07.00, 08.00 y 09.00 que salían de Vigo.

Asimismo, Mar de Ons ha avisado de que el servicio regular entre Cangas y Vigo se prestará este lunes cada media hora y no con las frecuencias habituales para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas entre las 07.00 y las 10.00 horas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la ciudad de Pontevedra también se han registrado incidencias esta noche por las intensas lluvias. Los Bomberos han tenido que intervenir en la calle Fernando Olmedo que quedó inundada por las intensas precipitaciones de esta madrugada.

Alerta naranja en toda la costa gallega

Galicia permanece todo este lunes bajo los efectos de una borrasca situada entre Irlanda y el noroeste peninsular que dejará en la comunidad gallega lluvias y fuertes vientos a lo largo de toda la jornada. Se anuncian precipitaciones en la mayor parte del territorio gallego, con la posibilidad de que sean localmente fuertes e incluso tormentosas en la mitad oeste del mismo.

Estas circunstancias han provocado que la Xunta de Galicia active el nivel naranja de alerta por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los bienes y personas".