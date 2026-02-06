Redacción Euskadi 06 FEB 2026 - 07:30h.

El Gobierno Vasco cambia la denominación oficial de seis carreteras para hacerla más intuitiva

BilbaoQue el GPS es una herramienta muy útil al volante es indiscutible, que a veces te la puede liar, también. Una opción, esta segunda, que gana enteros estos días en Vizcaya porque algunas de las carreteras más transitadas han cambiado de nombre. Adiós, por ejemplo, a la archiconocida A-8. Así se llamarán a partir de ahora y esta es la razón del cambio.

La decisión la ha tomado el Gobierno Vasco que, en aplicación de la Ley 5/2018, pretende homogeneizar la red viaria y hacerla más intuitiva, especialmente en accesos y circunvalaciones. La idea es que en Bilbao ocurra como en otras grandes urbes en las que los accesos y circunvalaciones tienen denominaciones más intuitivas, que generalmente se identifican con números fáciles.

Los seres humanos somos animales de costumbres y tal vez cueste un tiempo interiorizar los cambios. Por eso, la Diputación Foral de Bizkaia trabaja para que los viejos nombres se olviden lo antes posible, actualizando progresivamente la señalización.

Los nuevos nombres

El cambio más significativo es el que atañe a la emblemática A-8, en el tramo comprendido entre Miribilla y Santurtzi, que deja de llamarse así para pasar a ser la BI-10. La BI-11 será el acceso norte desde Asua por Enekuri y la BI-20 el acceso por el este de la capital, la subida por el alto de Santo Domingo, que deja de ser la BI-631. También cambia de nombre otro de los ejes clave de acceso a la capital vizcaína: el corredor del Txorierri, hasta ahora identificado como N-637, pasa a denominarse BI-30, una nomenclatura que se extiende incluso hasta el puente de Rontegi.

Otros accesos y vías cortas que se rebautizan son el acceso a la Universidad del País Vasco (EHU) que pasa a ser BI-747 y el tramo Kareaga-Galindo que se llama ya BI-744.

La modificación ya se ha producido pero la eliminación física de carteles y la sustitución parcial de elementos requerirá de más tiempo. La Diputación calcula que se prolongará durante los próximos años, dado que los trabajos se realizarán en horario nocturno para reducir al máximo las afecciones al tráfico, en unas vías con gran afluencia de vehículos al día.

Todos estos cambios, no se limitan a Vizcaya, sino que responden a un modelo común para todo el País Vasco. En el caso de Bizkaia, todas las carreteras comienzan ahora por el prefijo BI, seguido de cifras que permiten identificar su categoría. La reorganización también se está aplicando en Guipúzcoa y Álava.