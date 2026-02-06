Patricia Martínez 06 FEB 2026 - 11:00h.

Pepe y Lucas son hermanos y comenzaron a subir vídeos durante la pandemia

Uno de sus vídeos más virales acumula más de 18 millones de visitas

Miño, A CoruñaCuando Pepe y Lucas Romeu comenzaron a subir vídeos a sus redes sociales, en pleno confinamiento en 2020 y siendo unos adolescentes, difícilmente se imaginaban verse seis años después dedicándose a la creación de contenido a tiempo completo, llenando salas con sus shows por toda España y haciendo “lo que más les gusta”. Estos dos hermanos de 22 y 25 años han logrado en estos años crear su peculiar universo de humor fresco, creatividad, historias y personajes, desde su pequeña aldea ubicada en Miño, A Coruña, donde siguen viviendo.

Uno de sus últimos vídeos, en el que recrean lo complicado que es abrir la cuenta de correo en un nuevo dispositivo, acumula más de 18 millones de visitas y miles de comentarios. No es el primer vídeo que se les viraliza, pero reconocen verse abrumados por el alcance de una historia, sencilla, "pero muy pensada", y que estuvieron a punto de no publicar. Ahora confiesan sus dudas antes de subirlo: “Pepe estaba menos convencido, cuenta Lucas, porque pasó mucho tiempo editándolo y lo tenía “muy masticado” pero Lucas lo tenía más claro: “Teníamos esa idea madurada desde hace tiempo y dijimos, vamos a darle una oportunidad”.

Y apenas había pasado un día cuando el vídeo comenzó a viralizarse. “Son cifras que ves en el móvil, pero no sabes realmente el impacto que tienen, tampoco somos conscientes al 100% de la cantidad de gente que ha visto el video”, cuentan.

Contenido de calidad que intenta añadir un "extra"

Tras millones de visualizaciones y miles de comentarios ellos siguen teniendo muy claro el concepto de lo que quieren hacer con sus vídeos de humor, que comenzaron a hacer en plena pandemia: "Te mereces este contenido”, les recuerdan a sus seguidores, “si vas a estar en redes, te mereces ver algo que merezca la pena”, afirman.

Pero además le intentan añadir un “extra” a sus historias "de aldea", contadas desde su pueblo, para el mundo: “Sucedió con el vídeo de los guardias civiles que hicimos con nuestra vecina Fina, que gustó mucho” recuerdan, Y por eso decidieron hacer luego otro presentándola, y charlando con ella, “queríamos que conocieran a Fina, aportando algo un poco más humano, así la gente conoce también lo que hay detrás”, explican.

“Queremos que lo que generemos por lo menos entretenga y, como ahora, hay mucha cantidad de creadores y muy buenos, también es una manera de dejarse ver, de “ganar relevancia” apuntan.

En sus vídeos además suelen aparecer también otros creadores con los que hacen colaboraciones: “Son muy interesantes porque te traes seguidores, público que no te conocía” cuenta Pepe. Y algunas van más allá, como en el caso de Pablo Meixe “nos conocimos en las redes, y luego surgió el amor”. Un “buen rollo” más allá de la pantalla que contagia a quienes no se pierden cada día los vídeos de estos hermanos, que cuentan que han crecido desde niños “con el humor dentro de casa” y ya forman parte de la nueva generación de cómicos gallegos. Con un humor nacido en las redes y para las redes, pero que busca dar ahora un paso más.

Tienen su propio show en teatros y siguen cerrando fechas

Porque Pepe y Lucas quieren ir más allá de la pantalla del móvil. Los shows con los que ya se mueven por todo el país, el teatro o el cine son algunos de sus retos. “Todo lo que tenga que ver con el arte nos gusta, queremos dar un paso más”, explica Lucas. Con este salto de las pantallas a los escenarios, esperan poder llevar su estilo de comedia, frente al público en vivo. “Queremos trascender, tenemos nuestro propio show de teatro y estamos empezando a rodarlo” detallan sin dejar ninguna posibilidad fuera, “nos gustaría actuar en pelis en series, soñamos en grande, es algo que aprendimos gracias a las redes”, aunque “luego hay que poner el trabajo, pero nuestras miras están puestas mucho más allá del móvil”.

Pepe y Lucas tienen cerradas ya fechas para su espectáculo en Santiago de Compostela (18 de abril en el Auditorio Abanca), para junio en el Teatro Arlequín de Madrid, así como fechas en octubre en Valencia y noviembre en León.

Pero a pesar del éxito, se mantienen realistas: “porque tenemos que tener los pies muy en la tierra, reflexiona Lucas. "Es una sensación muy bonita, muy estimulante, pero se queda ahí, realmente, luego uno debe tener las cosas claras”, apuntan, mientras desde su casa en una aldea coruñesa, ya piensan en su siguiente pequeña gran historia.