Patricia Martínez 13 FEB 2026 - 11:36h.

El menor estaba jugando con sus amigos cuando la pelota se escapó al agua y sin pensárselo se fue a por ella

Última hora de la borrasca Oriana, en directo: toda España, en alerta por vientos de 100 kilómetros hora, lluvia y nieve

Compartir







O BarcoUn menor de 16 años fue el protagonista este jueves de un peligroso rescate en el río Sil a si paso por el Malecón, de O Barco de Valdeorras, tras lanzarse a coger una pelota que se le había caído al río y acabar encaramado a un árbol durante casi una hora.

El menor jugaba con unos amigos en las pistas ubicadas en el Malecón cuando la pelota se les escapó al agua. Y aunque los compañeros le insistieron en que no fuera a por ella, el chaval no se lo pensó. Se quitó la ropa y se lanzó al agua, sin valorar el peligro. “Lo intentamos agarrar para que no se tirara, empezó a forcejear y del forcejeo cayó al agua", contaron sus amigos.

PUEDE INTERESARTE Un tren cargado con bioetanol, bloqueado en Cambre tras arrollar un eucalipto en la vía

El chaval cogió la pelota y pudo nadar hasta el árbol, donde se sujetó a sus ramas, pero luego no pudo volver a la orilla, por la fuerza del agua. El río Sil bajaba con gran velocidad, con muchas corrientes y muy cargado de agua después de las intensas lluvias de estas semanas. Con una alerta naranja activada y más de 800 metros cúbicos por segundo, la situación se tornó muy peligrosa. Fue entonces cuando los amigos pidieron ayuda.

Le intentaron lanzar un flotador atado con una cuerda

Los agentes de la policía Local de O Barco y efectivos del GES se desplazaron hacia el lugar e intentaron ayudarlo desde la orilla, lanzándole un flotador sujeto con una cuerda, para que se sujetara a él, pero la fuerte corriente y la fuerza del agua complicaron las tareas de rescate.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 46 años tras caerle parte del techo de una nave industrial en Barcelona por el viento de la borrasca Nils

El menor estuvo casi una hora, aferrado a las ramas del árbol, medio desnudo y en medio del río. Mientras en el Malecón, se agolpaban los curiosos y se vivía cierta tensión. La falta de luz y la fuerza con la que bajaba el río complicaban el operativo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta el lugar se desplazaron también miembros de Protección Civil, Guardia Civil y Emerxencias Sanitarias. Finalmente el chaval pudo sujetarse al flotador que le lanzaron, pero aún tuvo que esperar subido al árbol unos minutos más.

El GES de la comarca solo tenía un efectivo trabajando

Los efectivos del GES de la comarca, el grupo de emergencias supramunicipal, solo contaban con un efectivo trabajando, según han denunciado sus trabajadores, por lo que tuvieron que pedir ayuda a los Bomberos del Consorcio provincial de Ourense para el rescate.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras casi una hora, encaramado al árbol, finalmente fue un bombero sujeto con un arnés, quien se lanzó al agua, y pudo llegar hasta el menor nadando, y logró llevarlo hasta la orilla.

El menor fue trasladado al Hospital de O Barco con síntomas de hipotermia. Y aunque se vivieron minutos de tensión, finalmente el suceso solo quedó en un susto, difícil de olvidar.