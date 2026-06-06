La Fiscalía sostiene que el hombre creó un clima de sistemático maltrato físico hacia el bebé desde su nacimiento

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PalmaLa Fiscalía pide 15 años de prisión para un profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) por dar palizas a su bebé recién nacido en Palma. Según la acusación pública, el docente golpeó y zarandeó "con frecuencia y con gran intensidad" al niño desde que nació hasta que ingresó en Son Espases con un mes y medio de vida, según informa 'Diario de Mallorca'. La madre del bebé fue detenida pero ya ha sido exculpada.

Los médicos detectaron varias fracturas en todo el cuerpo del bebé, que tardó seis meses en recuperarse de las palizas. Los facultativos no han detectado secuelas pero no descartan que pueda tenerlas en el futuro.

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La acusación pública imputa al profesor cinco delitos de malos tratos y lesiones en el ámbito familiar. El procesado ha aportado un informe pericial para rebatir las acusaciones y la vista oral del juicio ha tenido que aplazarse hasta el año que viene.

En una de las agresiones el bebé "acabó con uno de los brazos colgando"

La Fiscalía sostiene que el hombre "creó un clima de sistemático maltrato físico" hacia el bebé desde su nacimiento a finales de 2023. El ministerio público detalla cuatro agresiones distintas. La primera se produjo cuando el niño, que no había cumplido todavía un mes, se quedó a cargo de su padre y empezó a llorar desconsoladamente.

El profesor, para que se callara, lo zarandeó con fuerza. Unos días después se produjo un episodio idéntico y el bebé empezó a sangrar por la boca y la nariz, por lo que acabó ingresado en un hospital durante una semana.

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El 20 de enero de 2024, el acusado volvió a sacudir al pequeño al menos dos veces para que dejara de llorar. Al no conseguirlo, lo colocó entre sus piernas para inmovilizarlo y apretó con fuerza. La agresión más grave se produjo en la noche del 25 al 26 de enero. El padre y la madre acordaron que él se haría cargo del niño durante la madrugada para que ella pudiera descansar.

El bebé despertó a consecuencia de la tos y el hombre, "con la intención de atentar contra la integridad física del menor para que se callara", le golpeó con fuerza reiteradamente en la espalda y le estiró y le retorció los brazos. No paró hasta que escuchó "un crujido" y vio que el bebé tenía uno de los brazos colgando.

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El bebé necesitó seis meses para recuperarse de las lesiones

Tras llevarlo al hospital Son Espases, los médicos comprobaron que el bebé de siete semanas tenía fracturas en la clavícula, los dos húmeros, varias costillas y la tibia, así como hematomas y microhemorragias en la cabeza y tortícolis. Estas lesiones las atribuyeron a malos tratos y alertaron al juzgado de guardia y a la Policía Nacional.

El juez le retiró la guarda y custodia a los padres de manera preventiva y fueron detenidos unos días después. Ambos quedaron en libertad con una orden de alejamiento del bebé y la causa judicial contra la madre quedó archivada.

El bebé necesitó rehabilitación y tardó seis meses en recuperarse de las lesiones. La Fiscalía expone que los médicos no han detectado secuelas, pero "dada la edad paciente y el proceso de crecimiento en el que se encuentra no es posible descartar" que aparezcan más adelante.

El ministerio público imputa al profesor cinco delitos de malos tratos y lesiones en el ámbito familiar con las agravantes de parentesco y alevosía. Reclama por ellos penas que suman 15 años de cárcel y de retirada de la patria potestad, así como indemnice a la madre del bebé con 35.000 euros por las lesiones, el daño moral y las posibles secuelas.