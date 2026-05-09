Patricia Martínez 09 MAY 2026 - 05:29h.

Los vecinos llevan años "conviviendo" con las cucarachas en las casas y también en la calle

Desde el Concello insisten en que se trata un problema "privado" de las viviendas

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Vigo“Están por todas partes”. Los vecinos del Barrio das Flores en Teis, Vigo, ya no pueden más. Están hartos de convivir cada día con las cucarachas. Aparecen en cualquier rincón de las casas, en los armarios, en el baño, “pero también las vemos en los portales, y en la calle”, como relata Inma, una de las vecinas afectadas.

Algunos cuentan que estos insectos llevan años “viviendo en el barrio”. Y ya no saben qué hacer para deshacerse de ellos. Muchos de ellos han contratado una empresa de fumigación pero no logran acabar del todo con ellas, “porque vuelven”. Aparecen a diario en las campanas extractoras, en los falsos techos, y saliendo por el desagüe de las bañeras, según relatan los vecinos.

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“Llegué aquí en el año 2022 y hablando con los vecinos me contaron que esto lleva pasando unos 4-5 años, y cada año va a más”, explica Inma. Esta viguesa casi se ha acostumbrado a encontrar unas dos o tres a la semana paseándose por su casa, pero cuando hace calor, el número se multiplica.

Más de 100 cucarachas en casa tras estar fuera un mes y medio

“Me fui seis semanas de casa y dejé todo cerrado: las tapas de los fregaderos cerradas, mosquiteras en las ventanas, rejilla en la ducha, todas las precauciones, y cuando volví, tenía más de 100 cucarachas en casa, en los armarios, en el canapé de la cama, por todas partes”, detalla Inma.

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Los vecinos afectados han puesto reclamaciones en el concello y han pedido que se fumigue en varias ocasiones. Y ellos mismos confirman que los operarios municipales han venido varias veces al barrio. “Han fumigado las alcantarillas en varias ocasiones, pero “no es suficiente”, cuentan. “Nos contaron que revisaron las alcantarillas, y no veían “más que las habituales”, apunta Inma.

“Lo peor es convivir con ellas, no puedes estar tranquilo en tu propia casa, una vecina llegó a despertarse con una cucaracha en la cara”, explica Inma como ejemplo de una presencia que está convirtiendo casi en una "convivencia", nada pacífica. Con residentes que viven su día a día "con el insecticida en la mano", y “siempre atentos para no pisarlas” y sin bajar la guardia porque pueden aparecer en cualquier rincón.

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Han fumigado varias veces pero las cucarachas vuelven

Algunos han contratado a empresas especializadas en fumigación de plagas, pero las cucarachas han vuelto. Ante las protestas vecinales, la respuesta del Concello siempre se repite, lamentan: "Nos dicen que han revisado las alcantarillas y que no aparecen, y se remiten a que es un problema privado, “de las viviendas”, apuntan.

Pero los residentes del Barrio de las Flores no se rinden y piden que se haga algo más, “de manera global”. Porque ahora están pagando cada vecino para que les vengan a limpiar y a fumigar, pero como insiste Inma, “esto es un problema estructural, del barrio”.

Desde el Concello de Vigo han confirmado que se realizan tareas de desinfección de forma ininterrumpida durante todo el año y en las últimas semanas se ha reforzado el servicio como cada temporada primavera – verano, con un equipo que trabaja de noche. Sobre las quejas de los vecinos, el concello insiste que responden a un “asunto privado de particulares”, insistiendo en que los servicios municipales han desinfectado y se ha reforzado en dicha zona ante la petición de los vecinos, “pero la administración no puede atender los requerimientos en ámbito privado”. También añaden que han prestado atención y ayuda a los vecinos y vecinas, “asesorándoles en su problema” de las cucarachas en sus viviendas, “no en la vía pública” y reiteran que “la vía pública está atendida”