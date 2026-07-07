Sara Lago Vigo, 07 JUL 2026 - 19:30h.

La institución abre el plazo de preinscripción hasta el 15 de julio para su Programa Universitario de Maiores, dirigido a personas de 55 años o más

El curso 2025/2026 cerró con 632 estudiantes, la cifra más alta desde la creación del programa y por encima de los niveles previos a la pandemia

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La Universidad de Vigo ha abierto el plazo de preinscripción para una nueva edición de su Programa Universitario de Maiores, una iniciativa dirigida a personas de 55 años o más que llega respaldada por un dato histórico. Durante el curso 2025/2026 se matricularon 632 estudiantes, la cifra más elevada desde la puesta en marcha de este proyecto y un registro que supera incluso los niveles alcanzados antes de la pandemia.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de julio, ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean continuar aprendiendo en el entorno universitario sin importar la edad.

Una propuesta que no deja de crecer

El incremento constante del número de matriculados confirma el interés que despierta este programa entre la población sénior. Después del descenso experimentado durante los años de la pandemia, las cifras no solo se han recuperado, sino que han alcanzado un máximo histórico que consolida esta oferta como una de las iniciativas de envejecimiento activo con mayor seguimiento dentro de la Universidad de Vigo.

El perfil del alumnado mantiene una tendencia similar a la de cursos anteriores. Las mujeres representan el 65 % de las personas matriculadas y la edad media de quienes participan ronda los 69 años, lo que refleja el interés de este colectivo por seguir formándose y mantenerse activo tanto desde el punto de vista intelectual como social.

Desde la universidad destacan que este tipo de programas no persigue únicamente ampliar conocimientos, sino también favorecer el intercambio de experiencias, combatir el aislamiento y promover una participación más activa de las personas mayores en la vida universitaria.

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Dos formas diferentes de estudiar en la universidad

El Programa Universitario de Maiores se estructura en dos modalidades adaptadas a los distintos perfiles del alumnado. La primera es el Ciclo Intensivo, pensado para personas mayores de 55 años que quieran acceder a la universidad sin necesidad de disponer de estudios superiores previos. Este itinerario permite obtener la Titulación Universitaria en Cultura y Sociedad y está compuesto por 60 créditos ECTS, que pueden cursarse de forma progresiva con un máximo de 15 créditos por curso académico.

Las asignaturas abarcan ámbitos muy variados, desde ciencias y humanidades hasta contenidos sociales y culturales, con el objetivo de estimular el aprendizaje permanente y ofrecer una formación amplia y adaptada a los intereses del alumnado.

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Compartir aula con estudiantes universitarios

La segunda modalidad es el Ciclo Integrado, una opción dirigida a quienes ya hayan completado el Ciclo Intensivo o dispongan de una titulación universitaria oficial.

En este caso, los participantes asisten a asignaturas de los diferentes grados que imparte la Universidad de Vigo junto al resto del alumnado universitario, compartiendo clases, horarios y profesorado. Aunque no están obligados a realizar los exámenes ni a seguir el sistema ordinario de evaluación, sí pueden completar un itinerario de 36 créditos ECTS, que les permite obtener el título propio de Universitario Superior Sénior.

Esta modalidad facilita una integración plena en la vida universitaria y permite que estudiantes de distintas generaciones compartan conocimientos y experiencias dentro de las mismas aulas.

Aprendizaje durante toda la vida

Con esta nueva convocatoria, la Universidad de Vigo reafirma su apuesta por el aprendizaje permanente y por una universidad abierta a todas las edades. El crecimiento continuado del Programa Universitario de Maiores demuestra que cada vez son más las personas que deciden volver a las aulas una vez finalizada su etapa laboral, ya sea para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar inquietudes personales o disfrutar de la experiencia universitaria en un entorno participativo.

La UVigo espera mantener esta tendencia durante el próximo curso y seguir ampliando una comunidad sénior que ya se ha convertido en una parte importante de la vida académica de la institución.