Raquel Noya A Coruña, 11 JUL 2026 - 06:00h.

Con el precio de la vivienda disparada, los compostelanos buscan ingresos alquilando su coche a vecinos desde 50 euros al día

Se trata de una fórmula utilizada en grandes ciudades, que está despegando poco a poco en la capital gallega

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La búsqueda de ingresos extra en un momento marcado por el aumento del coste de la vivienda y de la vida en general está llevando a muchos vecinos de Santiago de Compostela a rentabilizar bienes que hasta hace poco parecían destinados únicamente a generar gastos. Si durante años han sido las habitaciones y las viviendas las que encontraron salida en las plataformas digitales (la última la de estos dos jóvenes ingenieros que facilitan la búsqueda del compañero de piso ideal) ahora son cada vez más los particulares que ponen su coche en alquiler cuando no lo necesitan, una moda que en la capital gallega todavía empieza a despegar y se empiezan a ver en plataformas especializadas vecinos que alquilan sus vehículos por una media de 50 euros al día.

Así, lo que hasta ahora parecía una fórmula reservada a las grandes ciudades, comienza a abrirse paso también en la capital gallega. Plataformas de movilidad entre particulares como Amovens o Getaround cuentan ya con una oferta de vehículos disponibles en Santiago para alquilar durante unas horas o varios días, una alternativa que permite a los propietarios obtener un ingreso extra y a los usuarios acceder a un coche sin asumir los gastos que supone tener uno en propiedad.

Una búsqueda en estas aplicaciones refleja que la oferta es cada vez más variada. Hay pequeños utilitarios para desplazamientos urbanos, coches compactos, vehículos familiares, todoterrenos, modelos eléctricos e incluso furgonetas para quienes necesitan transportar muebles o realizar pequeñas mudanzas. Los precios cambian según el modelo, la demanda, la duración del alquiler o las condiciones fijadas por el propietario, aunque los anuncios consultados sitúan la mayoría de las tarifas entre los 30 y los 70 euros por jornada. La media ronda los 50 euros diarios.

Ayuda para compensar los costes del vehículo

El modelo responde a una realidad cada vez más común. Muchos propietarios utilizan el coche únicamente durante determinados momentos de la semana, mientras el resto del tiempo permanece estacionado en un garaje o en la calle. Sin embargo, los gastos continúan llegando independientemente del uso que se haga del vehículo: seguro, mantenimiento, revisiones, impuestos o combustible siguen formando parte del presupuesto familiar.

Alquilar el coche cuando está parado permite recuperar parte de esa inversión. No se trata necesariamente de un negocio, ya que los propietarios deben asumir el desgaste del vehículo, la limpieza, las comisiones de la plataforma y, en algunos casos, las obligaciones fiscales derivadas de los ingresos obtenidos. Aun así, para muchos supone una ayuda para compensar los costes fijos asociados al automóvil.

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Un funcionamiento similar al de otras plataformas digitales

El proceso recuerda al de otras aplicaciones de economía colaborativa: el usuario busca un vehículo disponible, consulta sus características, selecciona las fechas y formaliza la reserva de manera telemática. Una vez aceptada, solo tiene que recoger el coche y devolverlo tras su uso en el lugar indicado y a la hora y día establecido.

Dependiendo de la plataforma y del vehículo, según hemos podido comprobar, la entrega puede realizarse de dos maneras. En algunos casos, propietario e inquilino quedan personalmente para revisar el estado del coche y hacer el intercambio de llaves. En otros, la tecnología permite que todo el proceso sea completamente digital. Es el caso del sistema "sin llaves" implantado por algunas plataformas, que permite abrir y cerrar el vehículo desde el teléfono móvil. El usuario recibe la ubicación exacta poco antes del inicio del alquiler, verifica el estado del coche mediante fotografías y comprueba aspectos como el kilometraje o el nivel de combustible antes de iniciar el viaje. Al finalizar, debe devolver el vehículo en el punto acordado.

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Las empresas también establecen requisitos para garantizar la seguridad de las operaciones. Generalmente, el conductor debe ser mayor de 21 años, contar con al menos dos años de antigüedad en el permiso de conducir y ser la misma persona que realiza la reserva. El propietario, por su parte, tiene la obligación de comprobar la identidad del usuario antes de entregar el vehículo.

Una alternativa para quienes no necesitan coche a diario

Santiago presenta unas características que favorecen este tipo de servicios. Muchos desplazamientos cotidianos pueden hacerse caminando, en autobús urbano o incluso en taxi, por lo que hay vecinos que apenas utilizan su coche durante la semana. Sin embargo, siguen necesitando un vehículo para situaciones puntuales, como visitar a familiares, realizar una compra de gran volumen, desplazarse a municipios con menor conexión de transporte público o hacer una escapada durante el fin de semana. Para esos casos, el alquiler entre particulares aparece como una alternativa al rent a car tradicional. A diferencia de las empresas convencionales, la recogida del vehículo suele realizarse en barrios residenciales o cerca del domicilio del propietario, lo que amplía la oferta disponible dentro de la ciudad y facilita el acceso al servicio.