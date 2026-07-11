Maitena Berrueco 11 JUL 2026 - 06:30h.

Vitoria acoge este 12 de julio a más de 2.000 atletas, entre las distancias full y half

Roban la bicicleta de 13.000 euros a un triatleta mientras subía al podio en Vitoria

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Vitoria-GasteizCada verano, Vitoria se llena, por estas fechas, de hombres y mujeres hechos 'de otra pasta'. A simple vista, salvo por su indumentaria deportiva, se confunden con el resto de los humanos, pero que nadie se lleve a engaños, son capaces de nadar durante casi cuatro kilómetros para después subirse en una bicicleta y pedalear durante 180 kilómetros más, y una vez completado el recorrido, ponerse a correr sabiendo que por delante aún les quedan 42,2 kilómetros. Para el común de los mortales una gesta de estas características es casi sobrehumana, pero no para los más de 2.000 atletas que este domingo 12 de julio participan en el 'Ironman Vitoria-Gasteiz 2026'. Más de la mitad de ellos se estrenan en una de las pruebas de triatlón de larga distancia más exigentes del mundo.

Este año, la séptima edición del Ironman ha atraído hasta la capital alavesa al doble de participantes que en los años anteriores: en total, 3.000 triatletas de 85 países. La razón es que este año se ha incorporado la prueba de media distancia, el Ironman 70.3: 1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21,1 de carrera a pie. Una modalidad a la que este año, solo se han inscrito triatletas profesionales, tanto en categoría femenina como en masculina.

La celebración conjunta de ambas distancias en un mismo fin de semana convierte a Vitoria en la única sede de España que alberga simultáneamente un Ironman y un Ironman 70.3.

Horarios y participantes

La salida de la nueva modalidad es este domingo 12 en el embalse de Ullíbarri-Gamboa a las 07:00 horas para los profesionales masculinos, mientras que a las 07:10 se zambullirán en el agua las competidoras profesionales. La salida de los diferentes grupos de edad se ha programado a partir de las 07:20 horas.

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La prueba Ironman comenzará a las 8:15 horas para nadar en Ullibarri-Gamboa una distancia de 3,8 kilómetros. Llegará después el segmento en bicicleta con 180 kilómetros por los parajes de la Llanada Alavesa, bordeando Landa y siguiendo en paralelo a la Sierra de Elguea. Ya en el centro de la capital alavesa se hará la última transición para completar los 42,195 kilómetros de la maratón en cuatro vueltas a un circuito llano, que llevará a las y los participantes a recorrer el centro y el Casco Histórico de la ciudad hasta cruzar la línea de meta en la Plaza de España.

En la distancia Ironman, el 73,5% de los participantes son internacionales, mientras que el 26,5% llegan desde diferentes regiones de España. Entre los competidores foráneos destaca la presencia de deportistas del Reino Unido (15%), seguido de los que proceden de Francia (10,6%) y Bélgica, 10,4%. La participación femenina alcanza el 14,4% del total de inscritos.

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Por su parte, en la modalidad Ironman 70.3, el 63,4% de los participantes son internacionales, mientras que el 36,6% corresponden a atletas españoles. En esta modalidad los deportistas franceses son la delegación más numerosa (12,6%), seguidos por Reino Unido (11,3%) y Bélgica en tercer lugar (5,5%). La participación femenina ronda el 24%. Para cubrir los 1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21,1 de carrera a pie del IRONMAN 70.3 en Vitoria-Gasteiz se han inscrito 39 atletas profesionales. Entre ellos los españoles Sergio López, Gotzon Gondra Etxebarria, Damián Martínez Baz, Ander Irigoyen Egia, Pablo Abad Castillo, Guillem Montiel Moreno y Marta Borbón, única representante española en la categoría profesional femenina.