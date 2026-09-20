Raquel Noya Lugo, 20 SEP 2026 - 05:30h.

El histórico Círculo Habanero de A Devesa busca a un hostelero para reabrir su bar, cerrado desde hace meses y equipado para empezar a trabajar

La asociación renuncia inicialmente al alquiler y asumirá los gastos de luz y agua para facilitar que el establecimiento vuelva a ser un punto de encuentro para los vecinos

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A veces, el principal problema con el que se encuentran los emprendedores que quieren montar un negocio de hostelería es encontrar un local y asumir los gastos que supone ponerlo en marcha. En A Devesa, Ribadeo, solucionan este obstáculo de un plumazo permitiendo, al que quiera ponerse al frente de un emblemático bar de la zona, que lo trabaje sin pagar alquiler y sin asumir los recibos de la luz y el agua durante, al menos, los primeros meses.

Es la propuesta que lanza la directiva del Círculo Habanero de A Devesa, que busca a una persona interesada en hacerse cargo del bar del histórico edificio. El establecimiento lleva meses cerrado y la asociación quiere que vuelva a abrir cuanto antes, no solo para prestar servicio a sus cerca de 200 socios, sino también al conjunto de vecinos de la parroquia: “Queremos que esté abierto y para eso tiene que ser rentable”, explica Manuel Fernández Fra, presidente del Círculo Habanero, quien añade a Informativos Telecinco que “lo ideal es que lo coja alguien que busque un complemento, pensando en abrirlo unas horas al día”, detalla.

La idea de la asociación que gestiona las actividades del edificio es facilitar al máximo el comienzo de la actividad y, si el negocio consigue consolidarse, estudiar más adelante algún tipo de compensación por los gastos de agua y electricidad.

Un bar listo para empezar a trabajar

El establecimiento dispone del mobiliario y equipamiento necesario para llevar su actividad por lo que, quien se haga cargo, tampoco tendría que comenzar de cero en este sentido. También cuenta con una pequeña cocina, aunque la propuesta de la asociación es clara: el negocio debe funcionar como bar y no como restaurante.

No es la primera vez que intentan recuperar la actividad. El local volvió a abrir después de la pandemia, en 2022, pero aquella experiencia no terminó de funcionar. Ahora la directiva quiere darle una nueva oportunidad y confía en encontrar a alguien dispuesto a asumir el reto: “Ahora lo que nos gustaría es que lo cogiese alguien con ganas de trabajar y dar un servicio. A ver si llama alguien y hablamos”, señala Fra, que adelanta que ya ha recibido algunas llamadas interesándose por el proyecto.

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El contexto explica parte de la iniciativa. A Devesa es una parroquia situada lejos de los principales núcleos urbanos y ha sufrido la pérdida progresiva de establecimientos hosteleros hasta quedarse, en la actualidad, con tan solo otro bar en la zona: O Lar de Carmiña.

Por eso, el Círculo Habanero no plantea la operación como una fuente de ingresos para la asociación sino más bien recuperar un punto de encuentro para los usuarios de los otros servicios de los que dispone el edificio, como la biblioteca o las distintas aulas de actividades.

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Un edificio con más de un siglo de historia

El bar se encuentra en uno de los edificios más emblemáticos de A Devesa. El Círculo Habanero fue fundado en 1921 gracias a la aportación de emigrantes de la parroquia que hicieron fortuna en Cuba y regresaron a su tierra.

Durante décadas, el inmueble ha sido mucho más que un lugar donde tomar algo. Ha acogido distintas actividades y cursos y ha ejercido como punto de encuentro para los vecinos. Incluso allí se instaló, según recuerda Fra, la primera televisión que hubo en A Devesa.

Ahora la directiva quiere recuperar también la actividad del bar y aprovechar las posibilidades del edificio para convertirlo de nuevo en un espacio con vida: “El interés del Círculo Habanero es que tenga vida”, resume su presidente.