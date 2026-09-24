Raquel Noya Pontevedra, 24 SEP 2026 - 11:26h.

La inmobiliaria de Baiona se llama Urban Gestión: un nombre muy similar a Urbagestión, la empresa vinculada al desahucio de Maricarmen

Así ha sido la primera noche de Maricarmen tras su desahucio: está ingresada con un cuadro de "agotamiento severo" a sus 87 años

Compartir







La historia de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su vivienda en el barrio madrileño del Retiro tras décadas viviendo en ella, ha terminado salpicando a una inmobiliaria de Baiona que no tiene ninguna relación con el caso. Urban Gestión comenzó a recibir este miércoles cientos de insultos, acusaciones y amenazas en sus redes sociales después de que algunos usuarios confundieran su nombre con el de Urbagestión, la empresa vinculada al desahucio, de cuyo nombre solo se diferencia por una letra.

Lorena Rodríguez Chamorro, propietaria de Urban Gestión, se encontró por la mañana con los primeros mensajes contra su negocio. Al principio no entendía qué estaba ocurriendo. Fue al buscar información sobre el caso de Maricarmen cuando descubrió el origen de la confusión: el nombre de su inmobiliaria y el de la compañía madrileña que aparece en las noticias son prácticamente idénticos.

PUEDE INTERESARTE Una inquilina golpea y quema el pelo a su casero en una vivienda de Ourense, exigiéndole que se marchara

La diferencia entre ambas empresas no evitó que durante todo el día se sucedieran los mensajes contra el negocio de Baiona. Según relata Rodríguez, recibió más de 300 comunicaciones a través de las redes sociales, además de llamadas telefónicas. Algunas contenían insultos y otras llegaron a convertirse en amenazas directas: "Me llamó un señor que hablaba muy pausado y después de explicarle que no éramos la misma empresa y no teníamos nada que ver con la de Madrid me dijo que me iba a quemar la oficina", relata.

Lorena asegura que la situación llegó a tal extremo que decidió pasar la noche en el propio local, situado en la calle Ciudad de Vigo, acompañada de su marido: "Por lo que pudiera pasar", aclara. Asegura que su negocio, que apenas lleva dos meses abierto, no ha sido el único que ha sufrido insultos y que conoce otros casos que, por el mero hecho de ser negocios inmobiliarios, también han recibido llamadas: "Sois todos iguales", les comentan.

Una confusión por el nombre de las dos inmobiliarias

Urban Gestión publicó en sus redes sociales un comunicado para aclarar públicamente que no tiene relación alguna con la empresa madrileña que ha quedado en el centro de la polémica por el desahucio de Maricarmen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la publicación, la inmobiliaria de Baiona asegura que es una empresa independiente, con sede y actividad profesional en Pontevedra, y que no existe ningún vínculo empresarial, societario ni profesional con Urbagestión. Pese a todo, Lorena asegura que aunque las llamadas y amenazas han cesado, sigue recibiendo en redes insultos de personas que hacen caso omiso a la aclaración: "Hay mucha gente con odio", explica Lorena.

La compañía que aparece en el caso de Maricarmen es Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa. Según la información que ha trascendido sobre la empresa, fue constituida en 2005 y tiene su sede social en Madrid. Su actividad está relacionada con la inversión y gestión de inmuebles.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La relación de esta última compañía con Maricarmen se remonta a 2018, cuando adquirió el edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que la mujer residía desde que su familia firmó el contrato de alquiler en 1956. Tras años de litigios, la empresa consiguió finalmente el lanzamiento después de varios intentos y de una sentencia favorable del Tribunal Supremo.

"Te voy a quemar la oficina"

Las amenazas contra la inmobiliaria gallega no se limitaron a las redes sociales. Por la tarde comenzaron a llegar llamadas al establecimiento. "Una mujer me gritó que éramos unos buitres", explica Rodríguez, que intentó aclararle que se había producido una confusión. Después recibió otra llamada en términos similares.

Pero fue alrededor de las siete y media de la tarde cuando recibió la comunicación que más le preocupó. Un hombre preguntó si estaba llamando a Urban Gestión. La propietaria le explicó que estaba confundiendo su negocio con la empresa madrileña. Después de escucharla, el hombre le respondió con una amenaza directa: "Te voy a quemar la oficina".

Rodríguez asegura que avisó tanto a la Policía Local de Baiona como a la Guardia Civil. Según explica, le indicaron que debía presentar una denuncia. Ante el temor provocado por las amenazas, decidió quedarse esa noche en el local.

"Tengo miedo porque la gente no tiene medida", explica la propietaria, que insiste en que su inmobiliaria no tiene ninguna relación con el desahucio que ha originado la polémica. La mujer reconoce que probablemente no ocurra nada, pero asegura que, después de recibir mensajes y llamadas de ese calibre durante todo el día, no se sentía segura abandonando el establecimiento.

La empresa madrileña detrás del desahucio de Maricarmen

Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, es la inmobiliaria vinculada al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su vivienda del barrio madrileño del Retiro. La compañía, constituida en 2005 y con sede en Madrid, está controlada por los empresarios Ricardo y Fernando Alonso y centra su actividad en la inversión y gestión de inmuebles. En 2018 adquirió el edificio donde residía Maricarmen y, tras varios años de litigios y cuatro intentos de lanzamiento, logró finalmente el desalojo.