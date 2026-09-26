Raquel Noya A Coruña, 26 SEP 2026 - 05:30h.

Rufina ha viajado desde Puerto Rico para recorrer los 100 kilómetros que separan Lugo y Santiago por el Camino francés

Avanza acompañada de familiares y amigos y ya ha completado más de 45 kilómetros a “muy buen ritmo”

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Tiene 98 años pero nadie lo diría por la vitalidad que derrocha a su paso. Rufina, una peregrina llegada desde Puerto Rico, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de estos días en el Camino de Santiago. Su edad ya sorprende a quienes se cruzan con ella, pero todavía llama más la atención verla avanzar a un ritmo que, según sus acompañantes, le ha permitido incluso dejar atrás a peregrinos mucho más jóvenes.

Rufi, como la llaman sus acompañantes, se ha propuesto completar los 100 kilómetros que separan Lugo de Santiago para llegar a la plaza del Obradoiro y conseguir la Compostela. La peregrina ha iniciado esta aventura acompañada por familiares y amigos y ya ha recorrido más de 45 kilómetros, avanzando por el Camino Primitivo.

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Su recorrido se está siguiendo además a través de las redes sociales. El guía y acompañante Edu Ramos comparte vídeos de cada jornada y muestra el día a día de Rufi, desde el momento en que comienza a caminar hasta las paradas para recuperar fuerzas.

Una peregrina de 98 años que marca el ritmo

Lo que más sorprende a quienes la acompañan no es únicamente que haya decidido enfrentarse al Camino a punto de cumplir un siglo de vida. También lo hace la energía con la que afronta cada etapa. "Hoy tiene más fuerza que ayer", cuenta Edu Ramos en uno de sus vídeos. En la publicación, que se ha hecho viral, destaca que Rufi "lleva un buen ritmo" y que avanza "despacio pero con buena letra".

La peregrina cuenta con vehículos de apoyo durante el recorrido, aunque por el momento no ha necesitado utilizarlos. Según sus acompañantes, continúa haciendo las etapas a pie y manteniendo el objetivo de llegar hasta Santiago.

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Su avance tampoco pasa desapercibido entre quienes se encuentran con ella. Según explica su grupo, Rufi recibe aplausos cuando entra en algunos establecimientos y cada vez son más las personas que quieren acercarse a saludarla, hacerse una fotografía con ella o simplemente conocerla.

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Chupa Chups, fotos y una "cervecita" para recuperar fuerzas

La peregrina puertorriqueña tampoco tarda en hacer amigos allá por donde pasa. Tiene una peculiar forma de acercarse a quienes encuentra durante el recorrido: reparte Chupa Chups y pequeños regalos entre las personas que va conociendo. Su simpatía ha hecho que algunos peregrinos y vecinos ya la reconozcan y se acerquen a ella: "Es una persona tan genial que hace amigos allá donde para", explica su acompañante.

Y entre etapa y etapa también hay tiempo para descansar. Por las tardes, Rufi se permite una parada para tomarse "una cervecita" antes de afrontar el último tramo de la jornada. Su recorrido ya le ha permitido conocer a numerosos peregrinos y trabajadores vinculados al Camino. Entre ellos, cuenta Edu Ramos, se ha hecho amiga de algunos pulpeiros.

El objetivo: llegar a Santiago con 98 años

Cada día comienza de una forma similar. Rufi y su grupo se reúnen, rezan una oración y emprenden la marcha hacia la siguiente parada. La peregrina avanza con sus inseparables gafas de sol y su bastón, convertidos ya en parte de su particular imagen durante el Camino. El objetivo está claro: llegar a Santiago y conseguir la Compostela después de completar los 100 kilómetros de recorrido.

Su hazaña también ha despertado el interés de quienes siguen el Camino a través de las redes sociales. "Estoy alucinando", reconoce Edu Ramos al comprobar la respuesta que está generando la peregrina. A sus 98 años, Rufi afronta cada etapa sin renunciar al sentido del humor. Cuando le preguntan cómo se encuentra, responde con naturalidad: "Bien, haciendo cardio".

Todavía le quedan kilómetros por delante hasta Santiago, pero su paso por el Camino ya está dejando una imagen difícil de olvidar: una peregrina de 98 años que no se rinde, hace amigos por el camino y sorprende a todos los que se cruzan con ella, ofreciendo una lección de vida muy fuerte por su tenacidad y esfuerzo.