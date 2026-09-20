Raquel Noya Ourense, 20 SEP 2026 - 06:30h.

Ourense cuenta con 435 personas de más de cien años y los investigadores quieren descubrir qué tienen en común más allá de sus hábitos de vida

Alimentación, actividad diaria y vínculos sociales ya apuntaban a un estilo de vida saludable; ahora la investigación busca comprobar qué ocurre dentro de su organismo

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Llegar a superar el siglo de vida no es una rareza en Ourense. La provincia gallega se ha convertido en uno de los territorios con más personas longevas de España y del mundo, con una concentración de centenarios muy superior a la media. Detrás de estas cifras aparece un patrón de vida que los investigadores ya habían empezado a identificar: alimentación basada en productos de la huerta, actividad física cotidiana, contacto con la naturaleza, descanso y, sobre todo, una estrecha red de relaciones familiares y sociales. Una forma de vivir más pausada que podría estar detrás de buena parte de esos años ganados a la vida.

Ahora la ciencia quiere dar un paso más y averiguar qué ocurre dentro del organismo de estas personas. Los investigadores quieren comprobar qué sucede a nivel biológico y si las pautas de vida identificadas en aquel estudio dejan también una huella en el organismo. En este contexto, el proyecto ‘Galicia Vive+’, del que hablamos recientemente en Informativos Telecinco, analizará a los centenarios ourensanos para estudiar su microbiota intestinal, su ADN y su edad biológica, además de otros indicadores relacionados con la salud y la autonomía. La intención es comprobar si detrás de esos hábitos existe también una huella biológica común que ayude a explicar por qué algunos ourensanos consiguen superar los cien años en tan buenas condiciones.

435 ourensanos superan ya los cien años

Ourense ofrece un escenario especialmente interesante para esta investigación. Según los últimos datos del INE, 435 personas mayores de cien años viven actualmente en la provincia: 332 mujeres y 103 hombres. Hace dos décadas eran 105, por lo que el número se ha multiplicado por más de cuatro en solo 20 años.

La provincia presenta así una concentración excepcional de personas que han alcanzado edades extremas. Para los investigadores, esta elevada presencia de centenarios permite disponer de una muestra especialmente valiosa para estudiar los factores relacionados con la longevidad. “Tenemos una gran muestra para estudiar qué distingue a los centenarios”, explica el coordinador del estudio, Pablo García Vivanco.

El nuevo trabajo tratará de encontrar esas diferencias a través de distintas pruebas. Las muestras de heces permitirán estudiar la microbiota intestinal, mientras que la genética se analizará mediante muestras de saliva y células obtenidas del interior de la mejilla.

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A esto se sumarán mediciones de edad biológica, fuerza de agarre, composición corporal, fragilidad, autonomía y estado cognitivo. Los resultados se cruzarán con la información recopilada anteriormente sobre alimentación, actividad cotidiana, relaciones sociales y otros hábitos.

La previsión es que el proyecto obtenga la autorización ética durante el próximo mes y que el trabajo de campo comience en noviembre. Las entrevistas y la recogida de muestras se prolongarán durante aproximadamente tres meses. Si se cumplen los plazos previstos, en marzo podrían disponer de los primeros resultados sobre la microbiota y el ADN de los centenarios ourensanos.

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La investigación contará además con colaboración internacional. Según explica Vivanco, la combinación de todos estos parámetros permitirá desarrollar un estudio con unas características que, a su juicio, serían pioneras a nivel mundial.

Galicia, un laboratorio natural para estudiar cómo envejecer mejor

La investigación ourensana forma parte de un interés más amplio por entender por qué Galicia presenta unos niveles de longevidad tan elevados. La comunidad se ha convertido en un referente para estudiar no solo cuánto viven sus habitantes, sino cómo llegan a edades avanzadas.

La doctora María del Pilar Rodríguez Ledo, coordinadora científica de ‘Galicia Vive+’, destaca precisamente este enfoque. La obra reúne a profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la salud y plantea estudiar el envejecimiento desde una perspectiva amplia: genética, alimentación, actividad física, entorno, relaciones sociales y prevención. La pregunta ya no es únicamente qué permite superar los cien años, sino qué factores ayudan a alcanzar esa edad conservando la autonomía y la calidad de vida.

Los estudios sobre longevidad realizados hasta el momento indican que ser centenario no depende únicamente de la genética. Los expertos señalan otros factores como el peso de la epigenética, es decir, de los cambios que provocan el entorno y el estilo de vida sobre el funcionamiento del organismo. A esto se suman otros factores: una alimentación basada en productos frescos y de proximidad, actividad física moderada pero constante, descanso adecuado y bajos niveles de estrés. También resultan importantes un entorno saludable, las relaciones sociales y familiares, la prevención de enfermedades y el acceso a una atención sanitaria adecuada. En el caso de los ourensanos, estos elementos dibujan un patrón de vida tranquilo, activo y muy ligado al entorno y a la comunidad.

¿Está la respuesta en el intestino?

A lo que ya se sabe, se suma ahora la microbiota, que se ha convertido en una de las principales líneas de investigación del nuevo proyecto. El conjunto de microorganismos que habitan en el intestino participa en numerosos procesos relacionados con el organismo, por lo que analizarla permitirá comprobar si los centenarios ourensanos presentan características comunes. A esta fotografía se añadirá la información genética y la edad biológica, que puede ofrecer una perspectiva diferente a la edad que marca el DNI y permite estudiar cómo está envejeciendo realmente el organismo.

El objetivo final será cruzar todas las piezas del puzle: lo que comen, cuánto se mueven, cómo viven, qué relaciones mantienen y qué características presentan sus organismos para así poder determinar qué elementos aparecen asociados a una longevidad saludable característica de estos gallegos y gallegas.