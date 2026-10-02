La Sección Civil de la Audiencia de Ourense reconoce casi 40 años después la paternidad de un ourensano fallecido en México

La Sección Civil de la Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado íntegramente la sentencia dictada en primera instancia

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OurenseEl medio de comunicación 'La Región' ha comunicado la resolución de la Sección Civil de la Audiencia de Ourense en la que reconoce la paternidad de un hombre fallecido que nunca asumió en vida a su hijo. Según ha podido conocer el medio de comunicación, la sentencia emitida por la Audiencia de Ourense permite cerrar el litigio de un hombre, al que han apodado como Benedicto (para mantener en el anonimato su identidad), tras años de lucha con su familia paterna en los juzgados.

Este hombre ha conseguido que la Justicia reconozca y declare probado que es hijo biológico de un ourensano que falleció el 14 de febrero de 2021 en México sin haber reconocido legalmente su paternidad.

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La sentencia

La Sección Civil de la Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, que ya había reconocido la filiación. La resolución judicial pone así fin, al menos en esta instancia, a un procedimiento que comenzó después de que Benedicto decidiera investigar sus orígenes familiares.

Según recoge 'La Región', la historia se remonta a los años ochenta. Al parecer, la madre del demandante y el hombre señalado como su padre formaban parte de la misma pandilla de amigos en O Carballiño. Tanto la mujer como una testigo directa que ha tenido que declarar en el litigio declararon durante el procedimiento que ambos mantuvieron una relación sentimental estable, que se formalizó en 1985. Tres años después, en 1988, nació Benedicto. Sin embargo, el hombre nunca llegó a reconocer oficialmente a Benedicto como su hijo.

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El ADN de la saliva de un familiar

La investigación pegó un vuelco décadas después, cuando el supuesto padre ya había muerto. De acuerdo con la información publicada por 'La Región', Benedicto recurrió a detectives privados para tratar de comprobar la identidad de su progenitor. Los investigadores consiguieron localizar material biológico de un familiar directo del fallecido, concretamente "un esputo recogido mediante bastoncillos". Las muestras fueron enviadas al laboratorio especializado Citogen para su análisis, como explica el medio.

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El estudio genético concluyó que existía un vínculo de parentesco por línea paterna con una probabilidad cercana al 99,9%. Aunque la prueba no se realizó directamente sobre el fallecido, los resultados permitieron establecer una relación genética con la familia.

Junto a esta prueba, la Audiencia de Ourense analizó otros documentos aportados por la defensa de Benedicto, entre ellos se encontraban el certificado de nacimiento, las declaraciones de la madre y de la testigo que conocía la relación entre ambos y la negativa de un familiar del presunto padre a someterse a una prueba biológica oficial.

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Según explica 'La Región', los magistrados consideran que esta negativa, por sí sola, "no sería suficiente" para declarar una filiación. Sin embargo, entendieron que, unida al resto de indicios y a los resultados de la prueba genética realizada de forma indirecta, reforzaba las conclusiones alcanzadas en primera instancia.

La resolución final

Otra de las aristas de este caso es que el supuesto padre de Benedicto tenía otras tres hijas. Sin embargo, la defensa de Benedicto había intentado localizarlas sin éxito. Para encontrarlas se realizaron distintas gestiones ante "la Policía, el Punto Neutro Judicial y registros laborales", indica el medio.

Finalmente, la Audiencia Provincial ha ratificado que Benedicto es hijo biológico del hombre fallecido. El tribunal también ha acordado que conserve los apellidos que utiliza actualmente. Además, la resolución impone "las costas de la apelación a la abuela paterna", aunque todavía existe la posibilidad de que se presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.