Las ayudas para instalar depósitos de recogida de agua de lluvia: cada vez más municipios las ofrecen

Ayuntamientos y comunidades impulsan ayudas y bonificaciones para aprovechar el agua de lluvia

Ayudas para cambiar la instalación eléctrica antigua de casa: varias comunidades financian obras para ganar seguridad y eficiencia

Compartir







Recoger el agua que cae sobre el tejado y almacenarla para utilizarla posteriormente en el jardín, la limpieza o determinados usos domésticos está ganando terreno como medida de ahorro. Al mismo tiempo, crecen los incentivos locales para instalar depósitos, aljibes y sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales, especialmente en municipios afectados por periodos recurrentes de sequía.

No existe, sin embargo, una subvención estatal única a la que pueda acogerse cualquier propietario en España. Las ayudas dependen principalmente de ayuntamientos, diputaciones o programas autonómicos, y pueden adoptar formas diferentes: desde una aportación directa para pagar parte de la instalación hasta bonificaciones de impuestos municipales vinculadas a las obras. Por eso, las condiciones cambian considerablemente de una localidad a otra.

PUEDE INTERESARTE Agua gratis hasta cierto consumo: la bonificación municipal que muchos vecinos no saben que tienen

Ayudas de hasta el 75% y bonificaciones del 95%

Un ejemplo reciente se encuentra en Guillena, Sevilla. El Ayuntamiento publicó en febrero de 2026 una convocatoria destinada a comunidades de propietarios para realizar mejoras en los elementos comunes de sus edificios. Entre las actuaciones admitidas aparecían expresamente los sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales, junto a instalaciones de energías renovables y otras medidas de sostenibilidad.

La subvención podía alcanzar el 75% del presupuesto aprobado, con un máximo de 10.000€ por comunidad de propietarios. Los gastos subvencionables incluían inversiones realizadas desde noviembre de 2025 y durante los doce meses posteriores a la resolución. La convocatoria ya ha cerrado, pero ejemplifica cómo este tipo de instalaciones empiezan a incorporarse a programas municipales más amplios de rehabilitación y sostenibilidad.

Otros ayuntamientos optan por los beneficios fiscales. La guía del contribuyente de Viladecans, en Barcelona, contempla en 2026 una bonificación del 95% para las obras e instalaciones destinadas a reaprovechar de forma eficaz el agua de lluvia. En este caso no se entrega una cantidad al propietario, sino que se reduce el impuesto municipal asociado a la realización de las obras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También existen precedentes especialmente interesantes en municipios pequeños. Orís, en Barcelona, lleva años incentivando a sus vecinos para que instalen sistemas de almacenamiento de agua de lluvia en sus viviendas. En 2024 elevó hasta 3.000€ por actuación el incentivo destinado a estas instalaciones. El propio Ayuntamiento ha señalado posteriormente que lleva varios ejercicios promoviendo entre los vecinos el reaprovechamiento de las precipitaciones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El agua recogida no puede utilizarse para todo

Los sistemas domésticos suelen conducir el agua desde canalones y cubiertas hacia un depósito de almacenamiento, incorporando filtros que evitan la entrada de hojas y otros residuos. Después puede emplearse para regar jardines, limpiar patios o exteriores y, si la instalación está preparada para ello, alimentar cisternas de inodoros.

No debe confundirse, por tanto, con agua potable. La instalación tiene que impedir que el agua de lluvia pueda mezclarse con la red de abastecimiento. Algunas ordenanzas municipales establecen precisamente requisitos técnicos sobre depósitos, filtrado, canalizaciones, rebosaderos y separación de redes para garantizar un funcionamiento seguro.

En Cataluña, además, el aprovechamiento de aguas pluviales tiene su propio tratamiento administrativo. La Agencia Catalana del Agua indica que estas captaciones deben tramitarse como aprovechamiento de aguas, al igual que determinadas captaciones subterráneas inferiores a 7.000m³ anuales. Dependiendo de la ubicación también pueden ser necesarias autorizaciones adicionales.

Más administraciones están financiando estos sistemas

El interés de las administraciones por estas instalaciones también se observa en los programas destinados directamente a los municipios. Andalucía amplió en mayo hasta 14,2 millones de euros una línea de subvenciones frente al cambio climático después de la respuesta recibida por parte de los ayuntamientos. Entre las actuaciones financiables están los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia para regar espacios verdes y centros educativos.

En otros lugares ya se debate crear nuevas líneas para particulares. En Alaior, Menorca, se presentó en febrero de 2026 una propuesta para establecer ayudas municipales destinadas a recuperar y rehabilitar antiguas cisternas de recogida de agua de lluvia. La iniciativa plantea también ofrecer asesoramiento técnico a los propietarios para volver a ponerlas en funcionamiento.

Antes de comprar un depósito conviene, por tanto, consultar tanto la web del ayuntamiento como las convocatorias de la comunidad autónoma. Muchas ayudas están integradas dentro de programas más generales de rehabilitación o sostenibilidad y no aparecen necesariamente bajo el nombre de “depósitos de agua de lluvia”. También es recomendable comprobar los requisitos antes de empezar la obra, ya que algunas convocatorias exigen presentar la solicitud antes de realizar el gasto.