Raquel Noya A Coruña, 07 OCT 2026 - 05:30h.

Guadalupe Idalia, peregrina mexicana, ha recibido la Compostela 500.000 de 2026 tras llegar a Santiago junto a su marido y su hijo

El Camino alcanza esta cifra histórica a comienzos de octubre, con un 8 % más de credenciales que el año pasado

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Hay peregrinos que saben desde el principio que su paso por el Camino de Santiago va a ser especial. Es el caso de Rufina, Rufi para quienes la acompañan, una mujer de 98 años llegada desde Puerto Rico que, en su peregrinación hasta la capital gallega, se convirtió en una de las grandes protagonistas del Camino.

Pero hay otras historias que adquieren protagonismo casi por casualidad. Peregrinos que emprenden el Camino sin imaginar que su llegada a Compostela acabará teniendo un significado especial y que quedará ligada para siempre a una cifra histórica.

Es lo que le ha ocurrido a Guadalupe Idalia Goicoechea Salinas. Esta peregrina mexicana llegó a Santiago junto a su marido, Enrique, y su hijo, Luis, después de recorrer el Camino Francés desde Sarria. Allí descubrió que no era una peregrina más: se había convertido en la persona número 500.000 en recibir la Compostela en 2026.

Guadalupe recibió la Compostela de manos del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, antes de la Misa del Peregrino en la Catedral. En el acto estuvieron también el deán, Manuel Jesús Formoso, y el canónigo Víctor Suárez, de la delegación de peregrinaciones del Cabildo.

Para ella, la llegada a la Praza do Obradoiro ya era un momento especial. Hacerlo junto a su familia y convertirse además en la peregrina que marca este hito ha convertido el final del viaje en un recuerdo todavía más difícil de olvidar, que ha quedado plasmado, también, en las redes sociales.

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El medio millón de Compostelas más temprano

La cifra tiene además un significado especial porque nunca antes se habían entregado 500.000 Compostelas en Santiago a comienzos de octubre. A 5 de octubre, las estadísticas oficiales reflejan un incremento del 8% en el número de credenciales respecto al mismo periodo anterior.

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El Camino mantiene así un ritmo de llegada cercano a los 3.000 peregrinos diarios en la Oficina de Atención al Peregrino de la calle Carretas, donde quienes cumplen los requisitos pueden recoger la Compostela que acredita su peregrinación.

Y todavía quedan casi tres meses para cerrar el año, en un momento en el que las rutas jacobeas se preparan además para seguir ganando protagonismo de cara al próximo Año Santo. Los españoles representan aproximadamente el 40% de los peregrinos registrados, mientras que seis de cada diez proceden del extranjero. Entre los países con mayor presencia aparecen Estados Unidos, Italia y Alemania.

Son, eso sí, las cifras de quienes quedan registrados oficialmente. La Xunta calcula que alrededor de un 30% de los peregrinos no recoge la Compostela, por lo que no aparece en estas estadísticas.

De una familia mexicana a un grupo de reclusos

La historia de Guadalupe coincide en Santiago con otra llegada muy diferente, pero con un mismo destino. Más de 350 personas participaron durante estos días en una iniciativa impulsada por la Conferencia Episcopal y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para recorrer el Camino. La mayoría eran personas reclusas procedentes de centros penitenciarios de distintos puntos de España, acompañadas durante la peregrinación por monitores.

Entre ellas estaba Kervin, un interno de la prisión de Teixeiro, en A Coruña. Este venezolano, asentado en Galicia, se encuentra a menos de un año de recuperar la libertad y ha vivido durante estos días una experiencia que, en cierto modo, le ha permitido acercarse a ese momento.