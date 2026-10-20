Raquel Noya A Coruña, 20 OCT 2026 - 05:30h.

La creadora de contenido, con más de 4,8 millones de seguidores en TikTok, ha tenido que retirarse en la segunda etapa del Camino Francés por sus problemas de cadera

Es la segunda vez que Carla Flila intenta completar la ruta jacobea en cinco años y, aunque no ha podido llegar a Santiago, ya planea volver a intentarlo “de otra manera”

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El Camino de Santiago se ha convertido en un reto personal para Carla Flila, pero también en una dura prueba de resistencia para su cuerpo. La influencer barcelonesa ha tenido que interrumpir su peregrinación antes de llegar a Santiago de Compostela debido a sus problemas de cadera. Una decisión difícil, según explica, porque llevaba tiempo queriendo completar la ruta jacobea, un objetivo que se propuso hace cinco años y que tampoco entonces logró.

“Mi cabeza quiere, pero mi cuerpo no me deja”, ha explicado a sus seguidores después de comprobar que no podía continuar. La creadora de contenido, que acumula más de 4,8 millones de seguidores en TikTok, participaba en una expedición junto a otros once influencers para recorrer los últimos 100 kilómetros del Camino Francés, en una iniciativa impulsada por las marcas Cola Cao y Tropicfeel.

La aventura terminó para ella en la segunda etapa. Aunque, tal y como muestra en sus redes sociales, se había levantado con ganas de seguir caminando, las limitaciones físicas se impusieron a su voluntad. La joven ha reconocido que la situación le ha generado frustración, especialmente porque no era la primera vez que intentaba completar esta experiencia.

Un reto pendiente desde hace cinco años

Para entender la importancia de este viaje hay que remontarse cinco años atrás. Entonces, Carla Flila ya quiso hacer el Camino de Santiago, pero tuvo que renunciar. Sus problemas de cadera le impedían realizar actividades físicas con normalidad, hasta el punto de que, según relató en sus redes sociales, le costaba incluso subir escaleras.

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“No hacía nada de deporte, mi cadera no me lo permitía, y ahora estoy intentando hacer el Camino de Santiago”, contaba al comienzo de esta nueva aventura. La creadora de contenido afrontaba así un desafío que iba mucho más allá de recorrer una determinada distancia: quería comprobar hasta dónde había llegado desde aquel primer intento.

Durante los primeros kilómetros, Flila compartió con sus seguidores imágenes de los paisajes y sus impresiones sobre la ruta: “Esto es precioso”, comentaba mientras avanzaba por el Camino. Sin embargo, la ilusión inicial no fue suficiente para superar las dificultades físicas que aparecieron durante la peregrinación.

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Una retirada que no considera un fracaso

Tras anunciar que abandonaba, la influencer ha querido explicar qué supone para ella tomar esta decisión. A través de su perfil en redes sociales ha recordado que esta era la segunda ocasión en la que intentaba completar el Camino y ha dejado abierta la puerta a una nueva oportunidad.

“Aunque mi problema de cadera no me ha permitido terminarlo, buscaré una alternativa”, revela. Entre sus planes está realizar el recorrido en bicicleta, dedicarle más tiempo o incluso afrontarlo en solitario, sin las exigencias de un itinerario marcado por etapas y horarios.

Su intención es encontrar una fórmula que le permita disfrutar de la experiencia sin forzar sus límites físicos. Una reflexión que ha trasladado también a sus seguidores, a quienes ha recordado que detenerse cuando el cuerpo no responde no tiene por qué interpretarse como una derrota.

La joven ha reconocido que no alcanzar el objetivo previsto le ha provocado decepción, pero también ha destacado lo que se lleva de estos días, especialmente la compañía de las personas con las que ha compartido el recorrido.

“Volveré”: el Camino sigue pendiente

La despedida de Carla Flila no ha sido un adiós definitivo a la ruta jacobea. La creadora de contenido quiere volver a intentarlo, aunque esta vez con un planteamiento diferente y adaptado a sus circunstancias.

“Ésta ha sido la segunda vez que intento hacer el Camino de Santiago, pero dicen que a la tercera va la vencida”, ha señalado en su publicación. Una frase con la que deja claro que no renuncia a completar un recorrido que se le resiste desde hace años. “Volveré. Y esta vez, encontraré mi manera de hacerlo”, ha concluido.