Raquel Noya Lugo, 11 OCT 2026 - 06:00h.

Iria Blanco y Miriam Lombao amplían en Outeiro de Rei el proyecto que iniciaron hace dos años en Lugo con intervenciones asistidas con perros en Cunina

Equican incorpora tres yeguas a sus cinco perros para trabajar con niños, familias, estudiantes o empresas aspectos como la motivación, los vínculos, el respeto y el bienestar

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Aprender a respetar los límites de otro, ganar confianza, mejorar la concentración, regular el estrés o simplemente disfrutar del contacto con la naturaleza. Los animales pueden convertirse en una herramienta para trabajar todos estos aspectos, y ese es el punto de partida de Equican, el nuevo centro de intervenciones asistidas con perros y caballos que acaba de abrir sus puertas en Outeiro de Rei, Lugo.

Detrás del proyecto están Iria Blanco y Miriam Lombao, que hace dos años comenzaron a desarrollar esta metodología en Lugo a través de Cunina, un centro especializado en intervenciones asistidas con perros. La experiencia y, sobre todo, las peticiones de las familias que acudían allí, les llevaron a buscar un espacio donde pudieran incorporar también a los caballos, una idea que se acaba de materializar recientemente.

“Cuando las familias empezaron a demandarnos intervenciones con caballos comenzamos a mirar sitios cercanos en los que hubiera fincas para poder tenerlos”, explica Iria Blanco. Hace aproximadamente dos años encontraron en el núcleo de Outón, en Outeiro de Rei, una finca con terreno y una nave que reunía las condiciones que buscaban. Ahora aquel proyecto se ha convertido en Equican, que se abre camino muy cerquita de Lugo y que atiende a las demandas de cualquier persona (independientemente de su edad, sexo o condición física) que necesite tener contacto con los animales. Se trata de un servicio que está "cada vez más de moda" y que "ayuda a las personas en muchos aspectos", señala Iria.

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Intervenciones para regular el estrés

Una de las características de este nuevo centro es que sus actividades no están dirigidas únicamente a personas con necesidades específicas. “Cualquier persona puede beneficiarse de las intervenciones con los animales, sin necesidad de que exista un diagnóstico”, explica Iria, pedagoga especializada en intervenciones asistidas con caballos y perros.

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Niños y familias son algunos de sus principales usuarios, pero la propuesta también se adapta a otros perfiles. Estudiantes en época de exámenes, personas que preparan oposiciones o trabajadores de empresas pueden recurrir a estas actividades para trabajar aspectos como la gestión del estrés, la motivación o el trabajo en equipo.

“Las intervenciones sirven para regular el estrés”, explica Iria, que añade que también están recibiendo solicitudes relacionadas con tareas de coaching para mejorar las dinámicas dentro de las empresas.

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En el caso de los niños, el trabajo con los animales permite abordar cuestiones tan diferentes como la creación de vínculos, el respeto o el establecimiento de límites, además de conseguir motivación extra a la hora de cumplir objetivos o autorregularse, por ello, explica, “el profesorado y los equipos de orientación están empezando a recomendarnos a algunos alumnos y alumnas que se pueden beneficiar de las intervenciones”.

Tres yeguas se suman a los cinco perros

Equican amplía ahora el equipo animal de Cunina. A los perros Perla, Once, Pinto, Oreo y Milu se suman las yeguas Lela, Maika y Chispa, que protagonizarán buena parte de las nuevas actividades.

La incorporación de los caballos supone además recuperar la especialidad con la que comenzó la trayectoria profesional de Iria. La pedagoga estaba formada en intervenciones asistidas con estos animales y acumulaba seis años de experiencia en un centro de Betanzos. Cuando empezó a trabajar con Miriam en Lugo, sin embargo, no disponían de un lugar adecuado para tenerlos.

“Yo estaba especializada en asistencia con caballos y cuando empecé con mi compañera en Cunina, en Lugo, no podíamos tener a ningún animal en intervención”, recuerda. Por eso decidió formarse también en perros y comenzaron a incorporarlos a las actividades, así que ahora, en Outeiro de Rei, puede trabajar con ambos en función de las necesidades o peticiones específicas de cada persona o grupo.

“Tanto perros como caballos ofrecen una experiencia sensorial muy buena, son muy sociables”, señala. Los caballos permiten además trabajar aspectos motores y cognitivos, aunque su tamaño puede resultar inicialmente más imponente para algunas personas.

Las tres yeguas de Equican han sido escogidas por su carácter tranquilo. “Les gusta el contacto con la gente, confían mucho en ti”, explica Iria.

Una relación que también engancha a los niños

La experiencia acumulada durante estos dos años en Cunina les ha permitido comprobar hasta qué punto los animales pueden convertirse en un estímulo para quienes participan en las actividades. En el caso de los niños, la conexión con los perros llegaba incluso a hacer difícil el momento de marcharse ya que querían seguir jugando con ellos.

Ahora, esa propuesta se amplía en un entorno rural, con la posibilidad de combinar el contacto con perros y caballos con actividades al aire libre y con la naturaleza, donde se prevé que grandes y pequeños se beneficien por igual, porque, tal y como explican en sus redes sociales, "el vínculo que se crea con los animales no entiende de años".

Sobre las sesiones, Iria explica que siempre están dirigidas por al menos dos profesionales, tanto para garantizar la seguridad de los usuarios como el bienestar de los animales. Además, explica que el centro dispone de una nave que permite mantener las intervenciones sin importar si llueve o hace viento, así que las personas usuarias se puede beneficiar del contacto con los animales en cualquier época del año.