Detenidas dos menores de 14 y 17 años por promover los disturbios de Blocus en Barcelona

Las dos chicas han sido detenidas en las comarcas barcelonesas del Maresme y del Bages por su presunta relación con delitos de desórdenes públicos

Cinco menores internados y 72 en libertad vigilada por disturbios de Blocus en Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido en una investigación conjunta a dos chicas de 14 y 17 años acusadas de promover actos violentos y saqueos en Barcelona el pasado 24 de octubre, al administrar varios grupos de comunicación para coordinar los disturbios de Blocus.

Según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, las dos chicas han sido detenidas en las comarcas barcelonesas del Maresme y del Bages por su presunta relación con delitos de desórdenes públicos agravados por pillaje.

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En concreto, los Mossos y la Policía Nacional, en su investigación conjunta coordinada por la sección de menores de la Fiscalía de Barcelona, sostienen que las dos chicas eran administradoras de varios grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones de Blocus, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de Whatsapp.

Administraban varios grupos de comunicación

Los Mossos y la Policía Nacional abrieron una investigación conjunta para determinar las responsabilidades de las personas que habrían participado en la planificación, coordinación y difusión de las convocatorias vinculadas a los saqueos y disturbios en la protesta de Blocus en Barcelona del pasado 24 de octubre.

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Según los Mossos, en el marco de la investigación se ha comprobado que las dos chicas, de 14 y 17 años, eran administradoras de varios grupos de comunicación que se crearon para facilitar la coordinación de los participantes en los disturbios.

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Además, también se ha constatado que el acceso a estos grupos se habría promovido a través de la difusión de carteles en las redes sociales, que incorporaban una forma de acceder a los canales (mediante un código QR) en los que se dinamizaban y dirigían los alborotos y los saqueos.

79 menores detenidos

En su investigación, ambos cuerpos policiales también han llegado a la conclusión que las dos chicas ahora detenidas habrían tenido una participación activa a la hora de dinamizar estos grupos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de los 79 menores detenidos hasta ahora por los disturbios de Barcelona del pasado 24 de octubre, cinco han sido internados por orden judicial y 72 permanecen en libertad vigilada, de ellos 32 con la prohibición de acudir a manifestaciones.

En otros dos casos, los jueces no han acordado ninguna medida cautelar, según el TSJC. Un amplio dispositivo policial, que se saldó con 1.440 identificaciones, evitó el pasado sábado que una nueva convocatoria de Blocus acabara en disturbios en Barcelona.