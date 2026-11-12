Noelia Gestoso Uzal falleció a los 26 años debido a un cáncer muy agresivo

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La familia de la joven Noelia Gestoso Uzal, una médica de A Estrada (Pontevedra) que falleció a los 26 años debido a un cáncer muy agresivo, ha lanzado una línea de bombones artesanales para rendir homenaje a la chica y para recaudar fondos que donarán al proyecto Alacarta, desarrollado por investigadores del Grupo de Inmunología de la Universidad de Vigo.

A Noelia Gestoso le fue diagnosticado un adenocarcinoma gástrico metastásico cuando estaba realizando su residencia de Pediatría en el hospital de Valdecilla, en Santander. Tras un tratamiento que combinaba dos tipos distintos de quimioterapia y una inmunoterapia específica para un marcador que tenía su tumor (la Claudina 18.2), falleció el pasado mes de junio.

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Su hermana Nerea ha subrayado que Noelia "era una persona muy especial, de las que hacen del mundo un lugar mejor" y que eso no cambió durante su enfermedad. Ahora, junto a su padre y una socia de él en la empresa Dubraseda, Cristina Pazos, su hermana (que es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca), ha decidido materializar la idea de la madre de la familia, Montse Uzal, lanzando una línea de bombones artesanos con el nombre de su hermana, elaborados por Dubraseda, y que servirán para donar fondos a la investigación que lleva a cabo el Grupo de Immunología de la UVigo.

La familia contactó con este grupo de investigación a finales del año pasado, unos meses después de que Noelia recibiera su diagnóstico, con la idea de buscar un tratamiento a su cáncer, que estaba en un estadio avanzado. Por ello, Nerea se dirigó a la profesora África González, tras buscar información sobre terapias innovadoras que pudieran ayudar a su hermana.

El proyecto comenzó hace cuatro años

El Grupo de Inmunología de la UVigo comenzó hace cuatro años un proyecto concreto de terapia CART-T, una terapia celular personalizada para potenciar las defensas del paciente y pueda eliminar mejor el tumor, empleando para ello células inmunitarias del propio enfermo. "Iniciamos un proyecto para desarrollar una terapia celular frente al cáncer gástrico y pancreático que expresara un marcador determinado, que no acostumbra a estar en células normales", ha explicado África González, que recuerda que se centraron en la molécula Claudina 18.2.

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Así, desde cero, los investigadores lograron primero desarrollar anticuerpos específicos frente a la proteína, asegurándose de que no reconocía otras moléculas similares, para dar luego el salto a desarrollar la terapia celular. Para ello, solicitaron una patente europea, que está actualmente en proceso.

Precisamente, tras contactar con el Grupo de Inmunología, esta investigadora confirmó a Nerea Gestoso que no tenían aprobación clínica para el empleo del CAR-T, y aún estaban en fases muy iniciales. De hecho, éste es el único grupo de España trabajando en este tipo de terapia para cáncer gástrico Claudina 18.2, y se encuentra en fase preclínica. Para avanzar, admite África González, es necesario "mucho esfuerzo, tiempo y financiación".

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La enfermedad de Noelia

Nerea Gestoso ha señalado que, pese a tener conocimiento, tanto ella como su hermana, por su formación en Medicina, de la enfermedad que afectó a Noelia, fue "sorprendente y duro" comprobar "lo rígidos que son los protocolos médicos y lo complicado que es el acceso a los ensayos clínicos, incluso en situaciones críticas". Por ello, ha defendido la importancia de hacer una mayor inversión en investigación para lograr avances en el tratamiento de enfermedades complejas como el cáncer.

Con el lanzamiento de la línea de bombones artesanos, la familia donará la recaudación al Grupo de África González para impulsar su investigación, que precisamente se centra en la enfermedad de Noelia. La idea es mantener esta iniciativa en los próximos años y extenderla otros productos, "siempre apoyando la ciencia y la investigación", al tiempo que se rinde homenaje a la joven doctora fallecida en junio.

Los bombones de la edición limitada 'Noelia', en cajas de 15 unidades, podrán adquirirse en tiendas gourmet y en otros negocios de diferentes puntos de Galicia, como Pontepan, Terra Ibérica, Copena, Pernas Multicentro, Amaranto, Bakery Concept Store y Distribuciones Troulo. También se distribuirán en otros puntos de España, como en Barcelona (Espinaler), Zaragoza (Pannitelli Original Bakery) y Cantabria (Sobaos el Macho), y de forma presencia en la sede de Dubrasede, en el polígono de Augalevada de Noia (A Coruña).