El juez deja en libertad a los tres encarcelados por el tiroteo de Huelma

Permanecían en prisión preventiva por su presunta implicación en el tiroteo masivo en la localidad jiennense de Huelma.

Siete arrestados, tres de ellos encarcelados, por el tiroteo en Huelma contra dos miembros del clan de los Saúles y dos vecinos ajenos

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El titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaén ha decretado la libertad provisional para los tres únicos hombres que permanecían en prisión preventiva por su presunta implicación en el tiroteo masivo perpetrado el pasado mes de mayo en la localidad jiennense de Huelma.

La resolución judicial establece la libertad para M.B.B. y para A.A.F.M. sin fianza económica, mientras que para J.F.C., alias 'Joseíto', la salida de prisión queda condicionada al abono de una fianza de 9.000 euros. Los otros cuatro detenidos en aquella intervención ya quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial inicial.

Las estrategias de las defensas se han cimentado en la impugnación directa de los posicionamientos físicos de sus clientes la noche de los hechos y en el cuestionamiento de las diligencias de identificación, según adelanta El Diario de Jaén. Los abogados, entre ellos la experta penalita almeriense Mónica Moya, que representa a M.B.B., solicitaron la libertad.

La letrada Mónica Moya, ha sostenido que su patrocinado se encontraba en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) en el momento del tiroteo. La defensa ha aportado pruebas telefónicas y testificales que ubicarían al investigado en un conocido restaurante y en una tetería del municipio almeriense aquella misma noche, argumentando que su identificación parte de un "error" derivado de su detención previa en el marco de la Operación Ovidio, un operativo contra el abastecimiento de combustible para narcolanchas.

En una línea argumental similar, el abogado Jesús Huertas, representante legal de J.F.C. ('Joseíto'), negó la presencia de su cliente en Huelma, calificando de "injusta" su situación procesal.

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Frente a estas exculpaciones, el abogado de la acusación particular, Alejandro Cóndor, defendió la existencia de "indicios muy sólidos" de criminalidad para sostener las imputaciones por cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo de vehículos.

La acusación hizo especial hincapié en la "sofisticada preparación" del ataque y en las maniobras posteriores para la destrucción sistemática de pruebas, recordando que el vehículo utilizado para cometer el asalto fue hallado calcinado horas después junto a una carretera a escasos kilómetros del municipio.

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El tiroteo de Huelma, investigado como un ajuste de cuentas entre dos clanes

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de mayo en la calle Rocabril de Huelma. Varios individuos que no eran vecinos del municipio abrieron fuego contra las personas que se encontraban a las puertas de sus viviendas. Tras el tiroteo, los presuntos autores huyeron y prendieron fuego al vehículo que habían utilizado para escapar, con la intención de eliminar el rastro.

La investigación sitúa el origen del ataque en el enfrentamiento entre los clanes de los Saúles y los Lateros, relacionado con el homicidio de un joven de 22 años en junio de 2025 en la barriada de Puente del Río, en Adra, en Almería. El tiroteo de Huelma se investiga como una posible represalia de los Lateros por aquella muerte.