Raquel Noya A Coruña, 13 NOV 2026 - 04:30h.

La liberalización de 216,5 kilómetros de la AP-68 permite enlazar con la AP-2 y la AP-7 para llegar a Barcelona sin pagar peajes

Galicia sigue a la cola en la eliminación de estos pagos: la AP-9 mantendrá sus tarifas hasta 2048 y la AP-53, hasta 2074

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Cruzar la Península Ibérica desde Galicia hasta Cataluña sin pagar peajes es ahora una posibilidad real para los conductores. La liberalización de la AP-68, que conecta Bilbao y Zaragoza, abre una nueva ruta gratuita por buena parte del norte y el este de España, al dejar de cobrar por circular en 216,5 kilómetros de su recorrido.

La medida permite enlazar con otras dos grandes autopistas que ya eran gratuitas, la AP-2 y la AP-7, y completar el trayecto hasta Barcelona sin asumir el coste de los peajes. Una posibilidad que beneficia también a los viajeros que salen de Galicia y que quieren desplazarse hacia el Mediterráneo sin tener que recurrir a carreteras convencionales para evitar los tramos de pago.

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En concreto, quedan liberados 216,5 kilómetros de los 294,4 que tiene la AP-68. El recorrido gratuito atraviesa territorios de Burgos, La Rioja, Navarra y Aragón, hasta llegar a Zaragoza, donde conecta con la AP-2. Desde allí es posible continuar por la AP-7 hasta Cataluña.

Más de 1.200 kilómetros sin peajes desde 2018

La desaparición de los peajes en la AP-68 se suma a un proceso de liberalización que comenzó hace ocho años. Desde 2018 se han retirado los pagos en 1.239,2 kilómetros de autopistas españolas, una cifra que aumenta ahora con la nueva medida.

La primera gran liberación tuvo lugar en la AP-1, entre Burgos y Armiñón. En 2020 llegó el turno de la AP-7, entre Tarragona y Alicante, y de la AP-4, que conecta Sevilla y Cádiz. Un año después, en agosto de 2021, dejaron de cobrarse los peajes en la AP-2, entre Zaragoza y El Vendrell, y en otro tramo de la AP-7, desde Tarragona hasta la frontera francesa. En 2024, el Estado también asumió el coste de los 33,2 kilómetros de la circunvalación de Alicante.

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La situación de la AP-68 tiene, no obstante, algunas particularidades. Las diputaciones forales de Álava y Vizcaya y el Gobierno de Navarra gestionan la autopista en sus respectivos territorios. Mientras Navarra ha optado por eliminar el pago, Álava y Vizcaya han aplicado rebajas en las tarifas que existían hasta ahora.

Cómo viajar desde Galicia hasta Barcelona sin pagar peajes

La nueva conexión abre distintas posibilidades para quienes comienzan el viaje en Galicia, y la cabecera local, La Voz de Galicia, ha dado cuenta de algunas opciones. Desde A Coruña, una de las alternativas consiste en circular por la A-6 hasta Astorga y desviarse después por la N-120 para evitar el peaje de la AP-71 en dirección a León.

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Desde allí, el trayecto continúa por la A-231, la autovía del Camino de Santiago, hasta Burgos. Una vez en esta provincia, los conductores pueden incorporarse a la AP-1, gratuita, y continuar por las carreteras N-232 y N-126 hasta enlazar con la AP-68 liberada.

Otra opción es utilizar la N-120 y los tramos disponibles de la A-12 para alcanzar la autopista vasco-aragonesa. Una vez en Zaragoza, el recorrido prosigue por la AP-2 y la AP-7, ambas gratuitas, hasta llegar a Barcelona.

Para quienes salen del sur de Galicia, también existen alternativas. Desde Vigo o Ourense es posible aprovechar la A-6 y enlazar con la A-11 en Valladolid. El recorrido continúa por la A-15 desde Soria y, tras un tramo por la N-122, permite acceder a la parte final de la AP-68.

Galicia, a la espera de que desaparezcan sus peajes

La nueva liberalización vuelve a poner de manifiesto la diferencia entre Galicia y otras comunidades autónomas en materia de movilidad. Mientras ocho comunidades ya se han beneficiado de la desaparición de peajes en distintas autopistas, según apunta la cabecera local, los conductores gallegos tendrán que seguir pagando durante décadas en algunas de sus principales conexiones.

La AP-9, que atraviesa Galicia de norte a sur, se convierte ahora en la autopista de pago más extensa de España y también en una de las más caras. Su concesión se prolonga, por el momento, hasta 2048, aunque la posible intervención de las instituciones europeas podría modificar ese escenario.

Tampoco desaparecerán a priori los peajes de la AP-53, que conecta Santiago con el Alto de Santo Domingo: su horizonte de finalización está fijado en 2074.

En cuanto a las autopistas autonómicas, la A Coruña-Carballo y la Vigo-Baiona no pasarán a manos de la Xunta hasta 2045, cuando está prevista la reversión de sus concesiones. Así, mientras los conductores de otras zonas de España amplían sus posibilidades de viajar sin pagar, Galicia continúa pendiente de un calendario de liberaciones mucho más lejano.