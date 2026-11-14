Redacción Galicia Europa Press 14 NOV 2026 - 12:03h.

El encendido ha estado precedido por un desfile con músicos e inflables de más de 12 metros de altura

Buzz Lightyear, Olaf o el Guantelete del Infinito de Los Vengadores protagonizan, entre otras figuras conocidas, un animado recorrido

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VigoCon 12 millones de luces led ha quedado encendida la Navidad "de todo el planeta". "Vigo inventó la Navidad del siglo XXI", decía el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, momentos antes de presionar el botón de encendido.

Las luces de Navidad en Vigo (Pontevedra) ya están aquí y su encendido ha estado este año precedido de un mágico desfile de Disney con participación de más de 250 personas y más de 20 figuras inflables gigantes.

Así lo detalló el Concello en el día previo al inicio de este periodo navideño que cuenta con 12 millones de luces y más de 7.000 adornos instalados. Además de la novedosa certificación de visita a la ciudad.

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Este 14 de noviembre a partir de las 17 horas dio comienzo una cabalgata que ha sido posible gracias a la firma de un acuerdo de colaboración entre el consistorio y Disney.

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Sale de la Avenida García Barbón (concretamente en el cruce con Isaac Peral) y llega hasta Santiago de Vigo (en la confluencia con la Calle República Argentina). El animado recorrido duró una hora.

Conocidos personajes, algunos con más de 12 metros de altura

En los 880 metros que tiene por delante, a paso lento y con diferentes paradas, el desfile dirigido a todos los públicos, no solo a los niños, agrupa variedad de historias populares como las de Marvel, Pixar o Star Wars.

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Bailarines, patinadores, actores y músicos, además de los que porten los grandes inflables, ofrecen un espectáculo que va acompañado de efectos de nieve, coreografías u otras actuaciones especiales.

Del apartado musical, dos agrupaciones interpretarán una selección de las bandas sonoras más emblemáticas de películas como Toy Story o series como Los Simpson, entre otras.

Sobre los conocidos personajes de Disney+ que precisamente podrán verse a gran tamaño, destacan los de más de 12 metros de altura. Buzz Lightyear, Olaf o un tiburón gigante inspirado en National Geographic serán protagonistas.

También vehículos del universo de Disney

Otras representaciones relevantes son el gorro de chef de MasterChef Junior y el Guantelete del Infinito de las películas de Los Vengadores. Por otro lado, también habrá vehículos basados en el universo de Disney+.

La escenografía incluye, en ese sentido, las demás figuras de más de cuatro metros de altura y otros elementos de diferentes títulos como El Diablo Viste de Prada o Los Testamentos.

Por supuesto, en el espectáculo participan grupos gallegos y talentos locales de Vigo, como los integrantes del Club de Patinaje Artístico de Coruxo. "Es un evento creado especialmente para la ciudad", dijo el alcalde Abel Caballero.

Recordamos que igualmente mediante el convenio con la plataforma se ha instalado una ornamentación tridimensional en la calle Policarpo Sanz, con soluciones tecnológicas avanzadas en iluminación, efectos visuales e interacción con el entorno.