Uno de los dos menores condenados por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz ha agredido a un vigilante en el centro Marcelo Nessi

Dos menores fueron condenados por la muerte de Belén Cortés: una tercera menor fue absuelta el pasado mes de mayo

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Uno de los dos menores condenados por el asesinato de la educadora social Belén Cortés en Badajoz ha intentado estrangular a un vigilante de seguridad del centro de internamiento en el que cumple su condena. El interno se abalanzó por sorpresa sobre el trabajador y, después de derribarlo, le rodeó el cuello con el brazo y comenzó a apretarlo por detrás. La intervención de otros vigilantes permitió reducirlo y evitar que la agresión continuara.

El incidente se produjo alrededor de las 21:00 horas de este jueves, 19 de noviembre, en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz. La dirección ha impuesto al agresor siete días de aislamiento, la sanción máxima prevista, y ha comunicado lo ocurrido a la Fiscalía de Menores. El suceso vuelve a poner el foco en la seguridad de los trabajadores de estas instalaciones, donde permanece internado uno de los dos autores del asesinato de Cortés, cometido en marzo de 2025.

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El ataque al vigilante y la situación de los menores condenados

La agresión al vigilante tuvo lugar en el módulo A del centro Marcelo Nessi, donde en ese momento había otros internos y varios auxiliares técnicos educativos. Según la información trasladada sobre el suceso, el menor atacó por sorpresa al trabajador de seguridad, lo tiró al suelo y trató de asfixiarlo mediante la técnica conocida como "mataleón", una maniobra de estrangulamiento que se ejecuta por detrás. Otros empleados acudieron desde distintos módulos y consiguieron reducirlo.

Además del aislamiento durante siete días del autor del ataque, otros tres internos que participaron en el altercado han sido sancionados con 48 horas de separación del resto de compañeros. La dirección del Marcelo Nessi también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores para que tenga constancia de lo ocurrido.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha confirmado la agresión. El responsable autonómico ha señalado que los incidentes contra los trabajadores se han reducido en los últimos meses, aunque ha reconocido que todavía pueden producirse.

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Fernández Calle ha avanzado que el Gobierno regional tiene previsto aumentar la partida presupuestaria destinada a la vigilancia del centro. El menor que protagonizó el ataque cumple una condena de seis años de internamiento en régimen cerrado por el asesinato de Belén Cortés. La Audiencia Provincial de Badajoz confirmó en mayo esa pena para los dos menores que participaron directamente en el crimen. En la misma resolución, la Sala absolvió a la tercera implicada del delito de asesinato, aunque mantuvo para ella dos años de internamiento por robo con violencia en casa habitada.

El asesinato de Belén Cortés en un piso tutelado de Badajoz

Belén Cortés tenía 35 años y trabajaba como educadora social en un piso tutelado de la urbanización Guadiana de Badajoz. La noche del 9 de marzo de 2025 acudió al inmueble para cubrir su turno y se quedó sola al cuidado de los menores que residían en él. Dos de ellos, que entonces tenían 14 y 15 años, habían protagonizado episodios conflictivos y habían permanecido fugados durante aproximadamente una semana.

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Durante esos días, los dos jóvenes habían cometido distintos robos para conseguir dinero con el que sufragar el consumo de drogas. La Guardia Civil los localizó en Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz, después de esas sustracciones. Ambos habían regresado al piso tutelado unas 36 horas antes del asesinato y, según la reconstrucción de los hechos, aquella noche pretendían volver a escapar del centro.

Fue durante la noche del 9 de marzo cuando los dos menores atacaron a la educadora. Cortés fue golpeada y posteriormente estrangulada con un cinturón. Su cuerpo fue localizado por la Policía durante la madrugada del 10 de marzo, después de que los agentes acudieran al piso tutelado. La muerte de la trabajadora provocó una fuerte conmoción entre los profesionales del sector y abrió una reivindicación sobre las condiciones de seguridad en los recursos destinados a menores.

Tras el crimen, los dos menores y una tercera joven, que entonces tenía 17 años, se apoderaron del coche de la víctima y emprendieron la huida en dirección a Mérida. Uno de los varones condujo sin permiso por la autovía, hasta que sufrieron un accidente antes de llegar a la ciudad. Un cuarto menor que se encontraba en el piso tutelado se marchó a otro recurso y contó lo sucedido. Los dos chicos fueron condenados en diciembre de 2025 a seis años de internamiento en régimen cerrado por asesinato y robo con violencia en casa habitada, además de tres años de libertad vigilada. La tercera menor fue condenada inicialmente como cómplice de asesinato, pero la Audiencia Provincial la absolvió de ese delito en mayo de 2026 y mantuvo su responsabilidad por el robo.