Claudia Barraso 20 NOV 2026 - 17:41h.

Racniel y Abida han sido operados de sus cardiopatías congénitas en un hospital de Barcelona donde les han salvado la vida

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Abida y Racniel, de dos y siete años respectivamente, llegaron a Barcelona con el objetivo de que les salvasen la vida, y así ha sido. Los médicos del Hospital Universitari Dexeus, han llevado a cabo dos operaciones por la que los pequeños vuelven a tener una segunda oportunidad.

Los dos, procedentes de República Dominicana, viajaron con sus madres hasta España. La primera operación que hicieron fue la de Abida, el pasado 4 de noviembre y cinco días después operaron a Racniel. Según ha confirmado ‘El Periódico de Extremadura’, los dos evolucionan favorablemente y se están recuperando, esperando que regresen a sus países el próximo 29 de noviembre.

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Los dos niños consiguieron llegar a España gracias al Programa de Cooperación Internacional de la Fundación Carme Chacón, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres. Una iniciativa que facilita el acceso a tratamientos médicos especializados en menores de entornos vulnerables que no pueden recibir la atención médica que deberían en sus países.

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La historia de Abida

Desde la Fundación han contado que Abida fue diagnosticada de una cardiopatía congénita en octubre y su madre confiesa para las redes sociales que “en ese momento” se desplomó. “Fue un momento muy difícil”, dice. Su madre se abrazaba a los médicos que operaron a su hija cuando le comunicaron la noticia más feliz de su vida: su pequeña estaba bien y la operación había sido perfecta.

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Racniel podrá regresar a su país

La historia de Racniel es muy parecida, también llegó desde República Dominicana acompañado de su madre “con un objetivo muy importante: recibir el tratamiento que necesitaba para hacer frente a su cardiopatía congénita y tener una oportunidad de vida”, dice la fundación en sus redes sociales.

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Su operación también fue un éxito y podrá regresar a su país en unos días con una vida completamente diferente. Con una sonrisa, posaba para las fotografías de la fundación, todavía en el hospital, pero ya recuperado de una enfermedad que parecía que iba a acabar con su vida. Ahora tiene una nueva oportunidad.