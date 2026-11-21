Redacción Galicia A Coruña, 21 NOV 2026 - 20:00h.

La Xunta plantea endurecer los controles médicos, acelerar los tiempos en natación e incorporar entrevistas personales para seleccionar a los futuros agentes.

Los nuevos temarios incluirán formación en igualdad, mientras que el perímetro abdominal no podrá superar los 102 centímetros en hombres y 88 en mujeres

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Ser policía local en Galicia exigirá algo más que fuerza física y conocimientos de legislación. Los futuros agentes tendrán que demostrar que saben nadar más rápido, acreditar unas medidas abdominales determinadas y superar nuevas evaluaciones sobre igualdad, diversidad y protección a las víctimas. Son algunos de los cambios que prepara la Xunta para renovar las oposiciones de acceso a los cuerpos municipales, cuya normativa actual lleva cerca de dos décadas sin actualizarse.

La Consellería de Presidencia ha elaborado un borrador de reforma que se encuentra en fase de consulta pública y que pretende adaptar la selección de los futuros policías a las necesidades actuales del servicio. La propuesta afecta tanto a los procesos selectivos convocados por los ayuntamientos como a los organizados por la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).

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Una nueva exigencia física: controlar también el perímetro abdominal

Uno de los cambios más llamativos llegará durante el reconocimiento médico. Hasta ahora, los aspirantes debían encontrarse dentro de unos determinados límites de índice de masa corporal (IMC), un requisito que se mantiene. No serán aptos quienes tengan un índice inferior a 18,5 o superior a 29,9.

La novedad es que también se medirá el perímetro abdominal, incluso cuando el candidato cumpla los límites de peso establecidos. Los hombres no podrán superar los 102 centímetros de cintura y las mujeres tendrán un máximo de 88 centímetros. La finalidad es detectar posibles riesgos metabólicos que podrían afectar a su estado físico.

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También habrá modificaciones en las pruebas deportivas. La Xunta propone rebajar ligeramente la exigencia en velocidad, pero apretar el cronómetro en natación.

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En la carrera de 50 metros lisos, los hombres tendrán que bajar de los 7,50 segundos y las mujeres de los 8,40. Son marcas algo más flexibles que las de la regulación anterior, que fijaba los límites en 7,40 y 8,20 segundos, respectivamente.

En cambio, quienes aspiren a una plaza tendrán que demostrar que se desenvuelven mejor en el agua. Los hombres deberán completar 25 metros en menos de 22 segundos, frente a los 24 que se exigían hasta ahora. Para las mujeres, el límite pasa de 28 a 25 segundos.

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Las pruebas de fuerza mantienen sus requisitos: un mínimo de diez dominadas para los hombres y aguantar 52 segundos suspendidas con la barbilla por encima de la barra para las mujeres. Además, por primera vez, los auxiliares de Policía Local también tendrán que acreditar sus habilidades de natación.

Igualdad, diversidad y protección a las víctimas en el temario

La preparación teórica también cambiará. La reforma pretende que los aspirantes conozcan materias relacionadas con las situaciones que pueden encontrarse en su trabajo diario y que no se limitan a la aplicación de las normas.

Así, el temario incorporará contenidos sobre igualdad, diversidad, protección a las víctimas, prevención de riesgos y actuación ante emergencias.

El examen teórico seguirá siendo tipo test y constará de 100 preguntas. A esta prueba se sumarán las evaluaciones físicas, los controles psicotécnicos, el reconocimiento médico y la acreditación del conocimiento del gallego.

Entrevistas personales para evaluar cómo reaccionan bajo presión

Otra de las novedades estará en la selección psicológica. Los futuros policías tendrán que demostrar que cuentan con las capacidades personales necesarias para desempeñar una profesión en la que deben tomar decisiones y gestionar situaciones de tensión.

Los test psicotécnicos analizarán aspectos como la estabilidad emocional, el control de los impulsos, la capacidad para regular el estrés y la empatía. También se evaluarán habilidades cognitivas como la memoria, el razonamiento verbal y la comprensión lectora.

A estas pruebas se incorporará por primera vez una entrevista personal. Servirá para comprobar la coherencia de las respuestas de los aspirantes, explorar posibles trastornos del estado de ánimo y valorar cómo pueden desenvolverse ante situaciones de presión.

La reforma incluye, además, nuevas medidas de control para reforzar las garantías de los procesos selectivos y evitar posibles fraudes.

El objetivo de la Xunta es sustituir una regulación que acumula casi dos décadas por un sistema de acceso actualizado, que combine la preparación física con los conocimientos y las habilidades personales que requiere actualmente el trabajo de un policía local.