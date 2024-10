El próximo proyecto musical de Jennifer Lopez tras cancelar su gira y divorciarse de Ben Affleck

Este 2024 no ha sido un buen año para Jennifer Lopez. El poco éxito de su último álbum de estudio, This Is Me… Now, tras diez años sin lanzar uno; la cancelación de su gira musical a menos de un mes de su inicio, el divorcio de Ben Afleck tras tres años de relación y dos de matrimonio... Unos acontecimientos que han marcado estos meses de desdicha de la diva del Bronx pero que no han conseguido que se derrumbe y paralice su vida. Ni su profesión.