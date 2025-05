El cofundador de Microsoft Bill Gates , convertido en filántropo por la salud en los países más desfavorecidos, acusó hoy a Elon Musk de ser "el hombre más rico del mundo y estar involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo", en una entrevista con el diario The New York Times.

A sus 69 años, Gates anuncia en esta extensa entrevista que la Fundación Gates dejará de operar en 2045, y anima a los millonarios del mundo a tomar su relevo, aunque observa globalmente que las grandes fortunas ya no se vuelcan en el trabajo filantrópico y humanitario como sucedía hace veinte años.

Bill Gates pone aquí el ejemplo de Elon Musk: "Él fue el que recortó el presupuesto de USAID (la agencia estadounidense para el desarrollo). La puso en la trituradora, y todo porque no fue a una fiesta aquel fin de semana".

Gates aprovecha la entrevista para lanzar un llamamiento a los millonarios de la actualidad: "No es que nos estemos quedando sin gente rica. Va a haber cada vez más, y van a observar lo que la inteligencia artificial ha hecho o no ha hecho, y lo que los gobiernos han hecho y no han hecho".