Julieta Makintach participaba en el documental 'Justicia Divina' sobre la muerte de Maradona mientras ella juzgaba el caso

Se anula el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Vuelta a empezara en Buenos Aires en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El protagonismo excesivo de la magistrada Julieta Makintach, ha llevado a sus compañeros de tribunal a aceptar las reclamaciones de las partes y decretar la anulación de las actuaciones llevadas hasta el momento. Todo se precipitó al conocerse que Makintach protagonizaba en tiempo real mientras se juzgaba el caso un documental llamado 'Justicia Divina' sobre la muerte del astro argentino y sin ningún consentimiento. Informa Alicia Díaz.

'Justicia Divina', el documental sobre la muerte de Maradona

A principios de esta semana, el fiscal Patricio Ferrari acusó a Makintach de comportarse "como una actriz y no como una jueza" después de que participara en un documental sobre el caso. Makintach renunció esta semana tras violar las normas judiciales.

La decisión de volver a empezar de cero fue tomada por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, después de la recusación y renuncia de Julieta Makintach

Según recoge el diario argentino 'Olé', la jueza Di Tommaso reformuló la famosa frase de Maradona 'la pelota no se mancha' para lamentar lo sucedido. "Hubo una persona que se equivocó y pagó, y está pagando y seguramente va a seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia, y la Justicia no se mancha", afirmó frente a los siete imputados y los familiares del '10'.

El Supremo consideró la conducta de la magistrada «alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado».

«Semejante obrar, inconciliable con el decoro y la prudencia que impone apego a la juridicidad, contrastaría abiertamente con el desempeño responsable de la jurisdicción», agregó.

Tráiler del documental exhibido como prueba

En el tráiler del documental, que pretendía ser una serie de seis episodios de 30 minutos y exhibido el martes como material probatorio por la Fiscalía, se combinan imágenes de Maradona con planos de la jueza Makintach desfilando por los tribunales con música electrónica de fondo.

El juicio había comenzado el 11 de marzo en los Tribunales de San Isidro (Buenos Aires) y, tras el testimonio de cerca de 50 personas, tendrá que empezar de nuevo, sin fecha de momento ni nuevo tribunal. Maradona, leyenda del fútbol, se estaba recuperando en su casa de Buenos Aires de una cirugía cerebral por un coágulo de sangre en noviembre de 2020 cuando murió de un ataque cardíaco, a los 60 años.

